DEUTSCHLAND FEIERT MIT COCKTAILS STATT CHAMPAGNER

Die Cocktailkultur ist in Deutschland auf dem Vormarsch, doch der Bacardi Cocktail Trends Report 2025 prognostiziert ein herausforderndes Jahr für das Gaststättengewerbe

Mehr als die Hälfte (53 Prozent) der deutschen Konsumenten feiern besondere Momente lieber mit einem Cocktail als mit Champagner, so das Ergebnis einer neuen Umfrage von Bacardi Limited, dem größten internationalen Spirituosenunternehmen in Privatbesitz.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241118965496/de/

Margarita (Photo: Business Wire)

Die Befragung der deutschen Verbraucher wurde im Rahmen des sechsten jährlichen Bacardi Cocktail Trends Reports durchgeführt, der die wichtigsten Trends vorhersagt, die die globale Cocktailkultur und das Spirituosengeschäft im Jahr 2025 neu definieren werden.

"Die Cocktailkultur floriert in Deutschland und die Gen Z spielt eine wichtige Rolle bei ihrem wachsenden Einfluss auf die Getränkelandschaft", sagt Andreas Wiech, Business Unit Director, Bacardi Deutschland. Ein Viertel der befragten Gen Z (im Alter von 18-29 Jahren) gab in der Bacardi-Umfrage an, dass sie im Vergleich zum letzten Jahr eher einen Cocktail als Bier oder Wein trinken, und ebenso viele gaben an, dass sie zu Hause mehr Cocktails zubereiten.

Das kommende Jahr wird für das Gastgewerbe in Deutschland nicht einfach werden. Ein signifikanter Anteil der Befragten gab an, dass sie seltener in Restaurants essen gehen (30 Prozent), weniger Bars und Restaurants zu später Stunde besuchen (49 Prozent) und seltener in Nachtclubs gehen (56 Prozent) werden. In vielen Bars und Restaurants birgt die Weiterentwicklung der Cocktailkultur allerdings noch Wachstumspotential.

"Trotz des schwierigen Umfelds bieten Cocktails eine profitable Wachstumschance für Bars", sagt Andreas Wiech. "Die Deutschen wollen die besten Spirituosen und sind bereit, für dieses Erlebnis einen Aufpreis zu zahlen." Mehr als ein Viertel (26 Prozent) der Befragten gab an, dass sie mehr für Cocktails mit höherwertigen Spirituosen zahlen würden, und 22 Prozent der Befragten der Generation Z gaben an, dass sie im Jahr 2025 mehr Spirituosen und Cocktails trinken werden.

Dies ist eine gute Nachricht für das Familienunternehmen Bacardi mit seinem Portfolio an Premium-Spirituosen, das unter anderem folgende Produkte umfasst: GREY GOOSE Wodka, BOMBAY SAPPHIRE Gin, PATRÓN Tequila, ST-GERMAIN Likör und BACARDÍ Rum.

Auch im Jahr 2025 wird der Spritz der beliebteste Cocktail in Deutschland sein, was sich im wachsenden Erfolg des ST-GERMAIN Hugo Spritz widerspiegelt. Auch Rum ist ein beständiger Favorit: Vier klassische Rum-Cocktails sind in den Top 10 der Cocktails des nächsten Jahres vertreten.

Was wird mit Blick in die Zukunft der nächste große Cocktail sein... ?

"Wir sprechen oft davon, dass Agave-Spirituosen wie Tequila das nächste große Ding sind, und unsere Top-Cocktails für 2025 zeigen, dass dies definitiv der Fall ist", sagt Andreas Wiech. "Tequila liegt im Trend, und die Margarita hat einen Riesensprung nach oben in der Rangliste gemacht. In diesem Jahr lag sie auf Platz 16, im nächsten Jahr klettert sie auf Platz neun, und dieser rasante Aufstieg spiegelt sich in der steigenden Nachfrage nach Ultra-Premium-Tequilas wie PATRÓN wider."

Die Top-10-Cocktails in Deutschland für 2025 sind:

Spritz Caipirinha Gin & Tonic Piña Colada Whisky & Coke® Mojito Rum & Coke® Mai Tai Margarita Tequila Sunrise

Weltweit sind die fünf Makrotrends, die der Bacardi Cocktail Trends Report 2025 definiert, folgende:

1, Premium-Fans. Fandoms definieren Premium-Entertainment neu, indem sie in immersive Erlebnisse investieren, die Hospitality-Add-ons und maßgeschneiderte Reisepakete umfassen. Marken und Veranstaltungsorte reagieren auf diese Nachfrage mit Angeboten wie Luxushotels für "Gig-Trip"-Pakete und Sportbars, die exklusive Cocktail-Erlebnisse kuratieren. Die Synergie zwischen Fangemeinde und Premium-Spirituosen bei Live-Veranstaltungen trägt dazu bei, die Zukunft der Unterhaltung zu gestalten.

2, "In-The-Know Imbibing". Die Cocktailkultur entwickelt sich vom Spektakel zur Substanz, da IYKYK - d.h. "If You Know You Know" - Erfahrungen in den Mittelpunkt rücken. Mixologen werden zu Designern, Pädagogen und Meinungsführern und nutzen ihr Handwerk, um eine bedeutungsvollere Verbindung zu jeder Person herzustellen, die ihre Bar betritt. Tatsächlich sind 59 Prozent der deutschen Befragten der Bacardi-Verbraucherumfrage besorgt, dass von KI kreierte Drinks die emotionale und künstlerische Finesse von Barkeepern vermissen lassen.

3, Neue Cocktail-Grenzen. Digitale Ermüdung und ein wachsender Wunsch nach kultureller Erkundung bedeuten, dass die Menschen sich nach echter, multisensorischer Interaktion sehnen - tatsächlich nannten 19 Prozent der deutschen Befragten in der Bacardi-Umfrage Cocktails, die ein multisensorisches Erlebnis bieten, als einen Hauptgrund, mehr zu bezahlen. Dieser Wandel verändert die Art und Weise, wie Menschen Getränke genießen und wo sie sie genießen. Im Jahr 2025 wird es vermehrt immersive Veranstaltungsorte geben, an denen man am frühen Abend Cocktails mit allen Sinnen genießen kann.

4, Kulinarische Genießer. Die Grenzen zwischen Speisen und Getränken verschwimmen, da Mixologen mit Grundnahrungsmitteln wie Milch, Öl und Salzlake experimentieren, um eine neue Welle von gastro-inspirierten Trinkerlebnissen zu schaffen. Fast drei Viertel (70 %) der Barkeeper lassen sich bei der Kreation von Cocktails von der Kochkunst inspirieren, wie die Bacardi Global Brand Ambassador Umfrage ergab. Dieser Trend deckt sich mit dem Interesse der Verbraucher an würzigen und krautigen Aromen, das 2024 um 20 % bzw. 15 % gestiegen ist.

5, Der Geist der Zukunft. Da sich Marken weiterentwickeln, um sich an den Werten der Verbraucher der nächsten Generation auszurichten, wird 2025 ein Vorstoß in Richtung Inklusivität und ein Antrieb für positive Veränderungen zu beobachten sein. Ein starker Fokus auf den Aufbau von Gemeinschaften und auf Bildung wird die Unterstützung von Organisationen fördern, die das Gastgewerbeumfeld verbessern. Die Bacardi Global Ambassador Umfrage unterstreicht die Motivation der Branche für eine engere Vernetzung: 62 % der Befragten bekunden ihr Interesse an mehr professionellen Netzwerkmöglichkeiten im Jahr 2025.

Laden Sie den vollständigen Bacardi Cocktail Trends Report 2025 und die Infografik herunter.

Alle Fotografien bitte hier herunterladen.

Über den Bacardi Cocktail Trends Report

Der Bericht, der in Zusammenarbeit mit dem strategischen Prognoseberatungsunternehmen The Future Laboratory (TFL) erstellt wurde, stützt sich auf Daten aus von Bacardi durchgeführten und externen Untersuchungen, Barkeeper-Interviews und TFL-Erkenntnissen, um die Bewegungen zu ermitteln, die die Geschmackspräferenzen, Getränkestile und Cocktail-Erlebnisse im kommenden Jahr beeinflussen werden. Weltweit befragte Bacardi 9.000 Verbraucher in neun Märkten, darunter 1.000 in Frankreich.

Über Bacardi Limited

Bacardi Limited, das weltweit größte internationale Spirituosenunternehmen in Privatbesitz, produziert, vermarktet und vertreibt Spirituosen und Weine. Das Portfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Labels, darunter BACARDͮ Rum, PATRÓN® Tequila, GREY GOOSE® Wodka, BOMBAY SAPPHIRE® Gin, MARTINI® Wermut und Schaumweine, ST-GERMAIN® Holunderblütenlikör und andere führende und aufstrebende Marken wie DEWAR'S® Blended Scotch Whisky, WILLIAM LAWSON'S® Scotch Whisky, D'USSɮ Cognac und ANGEL'S ENVY® American Straight Whiskey. Das vor mehr als 162 Jahren in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt derzeit mehr als 8.000 Mitarbeiter, betreibt Produktionsstätten in 11 Ländern und Gebieten und vertreibt seine Marken in mehr als 160 Märkten. Bacardi Limited bezieht sich auf die Bacardi-Unternehmensgruppe, einschließlich Bacardi International Limited. Besuchen Sie http://www.bacardilimited.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Instagram.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241118965496/de/

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Andrew Carney, Corporate Communications Director, Europe, Latin America & the Caribbean

acarney@bacardi.com