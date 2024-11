dormakaba Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

dormakaba ernennt Christian Baur zum President Key & Wall Solutions and OEM sowie zum Chief Transformation Officer



Rümlang, 18. November 2024 – dormakaba hat mit Wirkung zum 1. Januar 2025 Christian Baur als President Key & Wall Solutions and OEM sowie als Chief Transformation Officer in die Geschäftsleitung der dormakaba Gruppe berufen. Als President Key & Wall Solutions and OEM folgt er auf Stefano Zocca, der sich nach über 13-jähriger Tätigkeit entschlossen hat, das Unternehmen zu verlassen und sich neuen beruflichen Möglichkeiten zu widmen. Um die Performance des Unternehmens weiter zu erhöhen, wird Christian Baur in der neu geschaffenen Funktion des Chief Transformation Officers zusätzlich die Umsetzung der Transformationsinitiativen von dormakaba vorantreiben. Die Schaffung dieser Position auf oberster Führungsebene unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Transformation und Umsetzung.

Till Reuter, CEO dormakaba: „Ich heisse Christian bei dormakaba willkommen und freue mich, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich bin sicher, dass unser Geschäftssegment Key & Wall Solutions and OEM unter seiner Führung einen wesentlichen Beitrag zu unserem profitablen Wachstum leisten wird. Die Aufnahme eines Chief Transformation Officers in unser Führungsteam ist gleichzeitig ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg von Shape zu Growth, als Teil unserer erweiterten Strategie. Zur Erhöhung unserer Leistung und Reduzierung von Komplexität, wird er sicherstellen, dass die konsequente Umsetzung unserer Transformationsinitiativen weiter vorangetrieben wird.“

Christian Baur (54) hat eine umfangreiche Erfolgsbilanz bei der Transformation von Unternehmen in verschiedenen Branchen und verfügt über fundierte Kenntnisse in den Bereichen operative Exzellenz, Unternehmensentwicklung, Change-Management sowie digitale und Automatisierungslösungen. Seit 2022 leitet er als Chief Technology Officer die Geschäftsbereiche Hörmann Intralogistik und Digital der Hörmann Industries GmbH, einer internationalen und breit diversifizierten Gruppe. Vor seinem Wechsel zu Hörmann war Christian Baur seit 2013 in verschiedenen Führungspositionen bei KUKA, einem weltweit führenden Anbieter von Industrierobotik und intelligenten Automatisierungslösungen, tätig. Nach der Übernahme von Swisslog durch KUKA im Jahr 2015 wurde er CEO von Swisslog sowie Mitglied der Geschäftsleitung von KUKA. Bei Swisslog setzte er erfolgreich eine neue, auf Software und Digitalisierung fokussierte, Strategie um, verbesserte die operative Exzellenz und konnte das Wachstum mehr als verdoppeln.

Christian Baur wird zum 1. Januar 2025 die Position des Chief Transformation Officer und President Key & Wall Solutions and OEM übernehmen. Stefano Zocca (61), der Key & Wall Solutions and OEM seit 2011 als President verantwortet, hat entschieden, das Unternehmen per Ende 2024 zu verlassen und sich neuen beruflichen Möglichkeiten ausserhalb der Branche zu widmen. Er beendet seine Amtszeit mit einem Rekordjahr bezogen auf Wachstum und Profitabilität.

Till Reuter, CEO dormakaba: „Stefano verlässt unser Unternehmen mit einer ausgezeichneten Erfolgsbilanz. Er hat ein starkes Team aufgebaut, das unter seiner Führung die Performance des Segments nachhaltig gesteigert und die führende Position des Geschäfts in wichtigen Märkten gefestigt hat. Der Verwaltungsrat, seine Kollegen in der Geschäftsleitung und ich danken ihm für seine ausserordentlich wertvollen Beiträge für unser Unternehmen und wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft.“

Weitere Informationen für: Investoren und Analysten Medien Swetlana Iodko Schoordijk Patrick Lehn Head Investor Relations Press Officer T: +41 44 818 90 28 T: +41 44 818 92 86 swetlana.iodko@dormakaba.com patrick.lehn@dormakaba.com

