Original-Research: sdm SE (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: sdm SE - von GBC AG 07.08.2025 / 11:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu sdm SE Unternehmen: sdm SE ISIN: DE000A3CM708 Anlass der Studie: Researchstudie (Annostudie) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 5,70 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker Die sdm-Gruppe zählt mit ihren Tochtergesellschaften zu den führenden Sicherheitsdienstleistern in der Metropolregion München und Nordrhein-Westfalen. Mit ihrem Service-Portfolio deckt die Gruppe ein breites Spektrum an Sicherheitsdienstleistungen ab: vom Werk-, Objekt- und Revierschutz über Wert- und Geldtransporte bis hin zur Organisation von Veranstaltungen. Der Objektschutz bildet hierbei das Kerngeschäft des Sicherheitskonzerns. Die mehr als 600 Mitarbeiter verfügen über umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Erste Hilfe und Brandschutz und werden regelmäßig geschult. Für das vergangene Geschäftsjahr 2024 hat die sdm SE erstmals auf freiwilliger Basis einen Konzernabschluss erstellt, daher liegen keine vergleichbaren Vorjahreskennzahlen vor. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat der sdm-Konzern konsolidierte Umsatzerlöse in Höhe von 33,76 Mio. EUR erzielt. Bedingt durch rückläufige Umsätze bei der Mundt-Tochtergesellschaft und ergebnisbelastende Einmaleffekte bei der sdm München-Tochter wurde lediglich ein EBITDA in Höhe von 0,86 Mio. EUR erzielt. Auf Nettoebene musste aufgrund von umfangreichen planmäßigen (immateriellen) Abschreibungen (ca. 1,30 Mio. EUR) ein negatives Nettoergebnis (nach Minderheiten) in Höhe von -1,38 Mio. EUR hingenommen werden. Im Auftaktquartal des aktuellen Geschäftsjahres 2025 konnte die sdm-Gruppe dank eines starken Neugeschäfts auf den Wachstumskurs zurückkehren. So wurde die Gesamtleistung im Q1 2025 infolge starker Zuwächse im Basis -und Zusatzgeschäft dynamisch um 64,4% auf 13,22 Mio. EUR (Q1 2024: 8,04 Mio. EUR) gesteigert. Parallel hierzu konnte das EBITDA bedingt durch starke Skaleneffekte sprunghaft ansteigen auf 1,59 Mio. EUR (Q1 2024: 0,48 Mio. EUR). Das Nettoergebnis (nach Minderheiten) belief sich auf 0,33 Mio. EUR (Q1 2024: -0,14 Mio. EUR). Angesichts des erfreulichen Auftaktquartals bestätigte sdm seine bisherige Guidance und erwartet unverändert deutliche Umsatz- und Ergebniszuwächse gegenüber dem Vorjahr. Vor dem Hintergrund der starken Q1-Performance, des bestätigten Ausblicks und der vielversprechenden Wachstumsstrategie, haben wir unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen angepasst. Analog zur Unternehmensguidance kalkulieren wir für das aktuelle Geschäftsjahr 2025 nun mit einem Konzernumsatz von 41,81 Mio. EUR und einem EBITDA von 3,02 Mio. EUR. Für das Folgejahr 2026 rechnen wir, basierend auf einer erwarteten Fortsetzung der Vertriebsoffensive zum Ausbau des Stamm- und Zusatzgeschäfts und verstärkt einsetzenden Cross-Selling-Effekten (durch Nutzung des Konzernverbunds), mit einem weiteren moderaten Umsatz- und EBITDA-Anstieg auf 44,12 Mio. EUR bzw. 3,14 Mio. EUR. Hinsichtlich des nachfolgenden Geschäftsjahres 2027, welches wir erstmals in unsere Detailschätzperiode aufgenommen haben, gehen wir von einem erneuten Umsatzzuwachs auf 46,37 Mio. EUR aus. Im gleichen Zuge sollte aufgrund von verstärkt wirkenden Skaleneffekten das EBITDA auf 3,44 Mio. EUR zulegen können. Insgesamt hat sich der sdm-Konzern mit denen im vergangenen Geschäftsjahr durchgeführten prozessualen und personellen Optimierungsmaßnahmen eine gute Basis geschaffen, um wieder nachhaltig profitabel wachsen zu können. Bereits mit dem starken Auftaktquartal wurden die ersten Erfolge dieses "Performance-Programms" und der strategischen Neuausrichtung in den Kennzahlen deutlich sichtbar. Durch die Fortführung dieser erfolgreichen neuen Strategie und mit dem optimierten Geschäftsmodell sollte es gelingen, im aktuellen Geschäftsjahr und in den Folgejahren deutliche Umsatz und Ergebniszuwächse zu erzielen und damit signifikant von der boomenden Sicherheitsbranche zu profitieren. Gerade der umfangreiche Mundt-Kundenstamm und die starken regionalen Marktpositionen der einzelnen sdm-Töchter bilden ein vielversprechendes Fundament, um in Basis- und Zusatzgeschäft weiter deutlich expandieren zu können. Basierend auf unseren angepassten Umsatz- und Ergebnisschätzungen für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 und dem erstmaligen Einbezug des Geschäftsjahres 2027 in unsere Detailschätzperiode, was zu einer höheren Ausgangsbasis für die Schätzungen der darauffolgenden Perioden geführt hat, haben wir unser bisheriges Kursziel leicht auf 5,70 EUR (zuvor: 5,40 EUR) erhöht. Angesichts des aktuellen Kursniveaus vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen" und sehen ein deutliches Kurspotenzial in der sdm-Aktie. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=8cfd6734580d4967370cdc346c5e630e 