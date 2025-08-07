Werbung ausblenden

Original-Research: sdm SE (von GBC AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: sdm SE - von GBC AG

07.08.2025 / 11:00 CET/CEST
Einstufung von GBC AG zu sdm SE

     Unternehmen:              sdm SE
     ISIN:                     DE000A3CM708

     Anlass der Studie:        Researchstudie (Annostudie)
     Empfehlung:               Kaufen
     Kursziel:                 5,70 EUR
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                  Marcel Goldmann, Cosmin Filker

Die sdm-Gruppe zählt mit ihren Tochtergesellschaften zu den führenden
Sicherheitsdienstleistern in der Metropolregion München und
Nordrhein-Westfalen. Mit ihrem Service-Portfolio deckt die Gruppe ein
breites Spektrum an Sicherheitsdienstleistungen ab: vom Werk-, Objekt- und
Revierschutz über Wert- und Geldtransporte bis hin zur Organisation von
Veranstaltungen. Der Objektschutz bildet hierbei das Kerngeschäft des
Sicherheitskonzerns. Die mehr als 600 Mitarbeiter verfügen über umfangreiche
Kenntnisse in den Bereichen Erste Hilfe und Brandschutz und werden
regelmäßig geschult.

Für das vergangene Geschäftsjahr 2024 hat die sdm SE erstmals auf
freiwilliger Basis einen Konzernabschluss erstellt, daher liegen keine
vergleichbaren Vorjahreskennzahlen vor. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat
der sdm-Konzern konsolidierte Umsatzerlöse in Höhe von 33,76 Mio. EUR erzielt.
Bedingt durch rückläufige Umsätze bei der Mundt-Tochtergesellschaft und
ergebnisbelastende Einmaleffekte bei der sdm München-Tochter wurde lediglich
ein EBITDA in Höhe von 0,86 Mio. EUR erzielt. Auf Nettoebene musste aufgrund
von umfangreichen planmäßigen (immateriellen) Abschreibungen (ca. 1,30 Mio.
EUR) ein negatives Nettoergebnis (nach Minderheiten) in Höhe von -1,38 Mio. EUR
hingenommen werden.

Im Auftaktquartal des aktuellen Geschäftsjahres 2025 konnte die sdm-Gruppe
dank eines starken Neugeschäfts auf den Wachstumskurs zurückkehren. So wurde
die Gesamtleistung im Q1 2025 infolge starker Zuwächse im Basis -und
Zusatzgeschäft dynamisch um 64,4% auf 13,22 Mio. EUR (Q1 2024: 8,04 Mio. EUR)
gesteigert. Parallel hierzu konnte das EBITDA bedingt durch starke
Skaleneffekte sprunghaft ansteigen auf 1,59 Mio. EUR (Q1 2024: 0,48 Mio. EUR).
Das Nettoergebnis (nach Minderheiten) belief sich auf 0,33 Mio. EUR (Q1 2024:
-0,14 Mio. EUR). Angesichts des erfreulichen Auftaktquartals bestätigte sdm
seine bisherige Guidance und erwartet unverändert deutliche Umsatz- und
Ergebniszuwächse gegenüber dem Vorjahr.

Vor dem Hintergrund der starken Q1-Performance, des bestätigten Ausblicks
und der vielversprechenden Wachstumsstrategie, haben wir unsere bisherigen
Umsatz- und Ergebnisschätzungen angepasst. Analog zur Unternehmensguidance
kalkulieren wir für das aktuelle Geschäftsjahr 2025 nun mit einem
Konzernumsatz von 41,81 Mio. EUR und einem EBITDA von 3,02 Mio. EUR. Für das
Folgejahr 2026 rechnen wir, basierend auf einer erwarteten Fortsetzung der
Vertriebsoffensive zum Ausbau des Stamm- und Zusatzgeschäfts und verstärkt
einsetzenden Cross-Selling-Effekten (durch Nutzung des Konzernverbunds), mit
einem weiteren moderaten Umsatz- und EBITDA-Anstieg auf 44,12 Mio. EUR bzw.
3,14 Mio. EUR. Hinsichtlich des nachfolgenden Geschäftsjahres 2027, welches
wir erstmals in unsere Detailschätzperiode aufgenommen haben, gehen wir von
einem erneuten Umsatzzuwachs auf 46,37 Mio. EUR aus. Im gleichen Zuge sollte
aufgrund von verstärkt wirkenden Skaleneffekten das EBITDA auf 3,44 Mio. EUR
zulegen können.

Insgesamt hat sich der sdm-Konzern mit denen im vergangenen Geschäftsjahr
durchgeführten prozessualen und personellen Optimierungsmaßnahmen eine gute
Basis geschaffen, um wieder nachhaltig profitabel wachsen zu können. Bereits
mit dem starken Auftaktquartal wurden die ersten Erfolge dieses
"Performance-Programms" und der strategischen Neuausrichtung in den
Kennzahlen deutlich sichtbar. Durch die Fortführung dieser erfolgreichen
neuen Strategie und mit dem optimierten Geschäftsmodell sollte es gelingen,
im aktuellen Geschäftsjahr und in den Folgejahren deutliche Umsatz und
Ergebniszuwächse zu erzielen und damit signifikant von der boomenden
Sicherheitsbranche zu profitieren. Gerade der umfangreiche Mundt-Kundenstamm
und die starken regionalen Marktpositionen der einzelnen sdm-Töchter bilden
ein vielversprechendes Fundament, um in Basis- und Zusatzgeschäft weiter
deutlich expandieren zu können.

Basierend auf unseren angepassten Umsatz- und Ergebnisschätzungen für die
Geschäftsjahre 2025 und 2026 und dem erstmaligen Einbezug des
Geschäftsjahres 2027 in unsere Detailschätzperiode, was zu einer höheren
Ausgangsbasis für die Schätzungen der darauffolgenden Perioden geführt hat,
haben wir unser bisheriges Kursziel leicht auf 5,70 EUR (zuvor: 5,40 EUR)
erhöht. Angesichts des aktuellen Kursniveaus vergeben wir damit weiterhin
das Rating "Kaufen" und sehen ein deutliches Kurspotenzial in der sdm-Aktie.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=8cfd6734580d4967370cdc346c5e630e

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (1,4,5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 07.08.2025 (9:59 Uhr)
Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 07.08.2025 (11:00 Uhr)

