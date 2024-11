Thyssen-Wasserstoff-Tochter Nucera mit Einbußen

Die Thyssenkrupp-Wasserstofftochter Nucera hat im vergangenen Geschäftsjahr operativ weniger verdient.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei im Geschäftsjahr 2023/24 (per Ende September) gegenüber dem Vorjahr deutlich niedriger ausgefallen, teilte das Unternehmen am Montagabend ohne Nennung von Zahlen mit. Ursache hierfür seien unter anderem höhere Ausgaben für den Aufbau von Kapazitäten und für Forschung und Entwicklung gewesen. Der Umsatz sei im Rahmen der erwarteten Prognose von 820 bis 900 Millionen Euro geblieben. Den genauen Bericht wollen die Dortmunder am 17. Dezember vorlegen.