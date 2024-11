AKTIE IM FOKUS: SFC Energy zollen Erholungsrally Tribut - Wachstum schwächelt

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - So durchwachsen wie der Geschäftsbericht von SFC Energy am Markt gesehen wird, ist am Dienstag auch die Kursentwicklung der Aktien. Nachdem die Papiere des Brennstoffzellen-Anbieters ihre dreitägige Erholungsrally zu Beginn noch auf insgesamt 16 Prozent ausbauen konnten, litten sie am Vormittag dann unter Gewinnmitnahmen.

Die starke Profitabilität im dritten Quartal sei durchaus positiv, kommentierte Warburg-Research-Experte Malte Schaumann. Der Umsatzausblick auf das vierte Quartal, in dem die Erlöse wohl eher unter der Marke von 40 Millionen Euro bleiben dürften, sei allerdings ein leichter Dämpfer. Erwartungsgemäß werde man beim Gewinn gleichwohl oberhalb der Mittellinie der Zielspanne landen./ag/mis