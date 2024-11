Der Markt-Volatilität ein Schnippchen schlagen und trotzdem solide Dividenden erhalten? Mit diesem ETF ist das ganz einfach

Werbung

In den letzten Jahren ist die Volatilität an den Finanzmärkten stark angestiegen. Gründe dafür sind die COVID-19-Pandemie und die daraus resultierenden extremen geldpolitischen Maßnahmen, wie die expansive Geld- und Fiskalpolitik in den USA. Die rapide Zinserhöhung im Jahr 2022 durch die US-Notenbank, um die Inflation einzudämmen, hat für zusätzliche Unsicherheit gesorgt.

Zudem haben geopolitische Spannungen, wie der Ukraine-Krieg und der Nahost-Konflikt, das Vertrauen der Märkte weiter geschwächt. Technologie-Aktien, die in den letzten Jahren noch mehr an Bedeutung gewonnen haben und für eine extreme Marktkonzentration sorgen, führen zu hohen Schwankungen. Gleichzeitig stehen Anleger im Zwiespalt: Die Angst vor einer Rezession und die Sorge vor einer wiederkehrenden Inflation beeinflussen die Märkte gleichermaßen. Das Spielfeld für Investoren war selten so schwierig wie aktuell.

Neue Herausforderungen für die Portfolio-Strategie

Die durch diese Faktoren erzeugte Unsicherheit erschwert es zunehmend, eine erfolgreiche Investment-Strategie für das eigene Portfolio umzusetzen. Der schnelle Wandel und die Unvorhersehbarkeit der Marktbewegungen beeinflussen sowohl die generelle Planung als auch die Auswahl der richtigen Anlageklassen. In Zeiten hoher Volatilität sinkt das Vertrauen in riskante Wachstumsaktien, da deren Kurse oft stark schwanken, aber auch einst etablierte Vermögenswerte wie Anleihen liefern keinen richtigen Schutz mehr vor der Volatilität.

Langfristige Anleger müssen daher eine Strategie wählen, die sowohl Schutz vor starken Marktverlusten bietet als auch die Möglichkeit, Erträge zu erzielen. Eine passive Haltung ist oft nicht mehr ausreichend, da das Risiko von schnellen Kursschwankungen erheblich gestiegen ist. Anleger müssen sich stärker auf Asset-Allokation und Risikomanagement konzentrieren, um ihre Portfolios vor erheblichen Wertverlusten zu schützen. Die Frage, welche Investment-Strategie die richtige ist, hat in diesem Umfeld eine neue Bedeutung gewonnen.

Fokus auf Dividende statt reiner Kurssteigerungen

Dividenden-Aktien können in dieser Situation eine sinnvolle Alternative zu wachstumsorientierten Investitionen sein. Während sich viele Investoren auf Preissteigerungen von Aktien konzentrieren, bieten Dividenden-Aktien eine stabilere Einkommensquelle. Unternehmen, die regelmäßig Dividenden ausschütten, sind oft etablierte Firmen mit starken Bilanzen und robusten Geschäftsmodellen. Diese Unternehmen sind tendenziell weniger anfällig für starke Kursschwankungen und bieten Stabilität, die vor allem in volatilen Marktphasen wertvoll ist.

Dividenden-Aktien haben zudem den Vorteil, dass sie Anlegern regelmäßige Erträge liefern, die unabhängig von der Kursentwicklung der Aktie sind. Dies macht sie besonders attraktiv für Investoren, die ein Einkommen aus ihren Anlagen generieren wollen, wie etwa Rentner oder defensiv orientierte Anleger. Ein weiterer Vorteil ist, dass Dividenden reinvestiert werden können, was das langfristige Wachstum des Portfolios unterstützt, selbst wenn die Aktienkurse zeitweise schwanken.

Besonders in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit, wie sie durch die Pandemie und die Zinserhöhungen verursacht wurden, können Dividenden-Investitionen helfen, das Risiko im Portfolio zu senken. Unternehmen, die regelmäßig Dividenden zahlen, zeigen oft eine hohe finanzielle Disziplin, was ihre Aktien weniger volatil macht. Außerdem können diese Erträge helfen, Verluste aus anderen, risikoreicheren Teilen des Portfolios auszugleichen.

Wie kann man eine solche Strategie sinnvoll umsetzen?

Es ist deutlich geworden, dass Dividenden-Aktien in volatilen Märkten eine wertvolle Rolle spielen können. Sie bieten Stabilität, regelmäßige Einkünfte und reduzieren das Risiko von Kursverlusten. Die Frage ist nun, wie man diese Strategie am besten umsetzen kann: Einzelaktien oder ETFs?

ETFs bieten hier einige entscheidende Vorteile. Sie ermöglichen eine breite Diversifikation über verschiedene Branchen und Länder hinweg, was das Risiko eines starken Kursverlustes einzelner Aktien minimiert. Zudem sparen ETFs Anlegern die Zeit und Mühe, jede Aktie einzeln analysieren zu müssen, da sie automatisch eine große Anzahl von Dividendenzahlern in einem Produkt bündeln. Vor allem Dividenden-ETFs bieten den Vorteil, dass sie die Dividenden der im Fonds enthaltenen Unternehmen an die Anleger ausschütten, während sie gleichzeitig die Schwankungen einzelner Titel glätten.

Quelle: Pixels Hunter/Shutterstock.com

Der S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Ein sehr effizientes Werkzeug für die Umsetzung dieser Investment-Strategie ist der Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF. Er zielt darauf ab, in Unternehmen des S&P 500 zu investieren, die sowohl eine hohe Dividendenrendite als auch eine niedrige Volatilität aufweisen. Der ETF bildet den S&P 500 Low Volatility High Dividend Index nach, der aus den 50 Unternehmen des S&P 500 besteht, die die höchsten Dividenden und die niedrigsten Kursschwankungen aufweisen.

Dieser ETF eignet sich besonders für Anleger, die in volatilem Marktumfeld stabile Erträge und gleichzeitig ein geringeres Risiko suchen. Mit einer Diversifikation in verschiedene defensive Sektoren, wie Versorger, Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen, bietet der ETF eine breite Absicherung gegen Marktschwankungen.

Die Länderzusammensetzung konzentriert sich auf den US-Markt, was für Investoren, die eine stabile Dividendenrendite und den Schutz vor Marktschwankungen im größten Aktienmarkt der Welt suchen, attraktiv ist. Der ETF streut das Risiko und minimiert die Abhängigkeit von Einzelwerten, was besonders in volatilen Zeiten wertvoll ist. Der Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF schüttet vierteljährlich eine Dividende aus, wird ebenfalls vierteljährlich überprüft und bei Bedarf automatisch neu gewichtet und ist passiv verwaltet, was eine geringe Verwaltungsgebühr für Investoren ermöglicht.

So kann man den S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF sinnvoll einsetzen

Der Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF bietet Anlegern eine Möglichkeit, ihre Portfolios durch stabile Erträge zu diversifizieren und gleichzeitig das Risiko zu reduzieren. Der ETF ist eine sinnvolle Beimischung für jedes Portfolio, insbesondere für Investoren, die sich vor starken Marktschwankungen schützen und eine konstante Rendite durch Dividenden erzielen möchten.

Der ETF kann als Satelliten-Position im Portfolio eingesetzt werden, um die Volatilität zu verringern und gleichzeitig die Gesamtrendite durch regelmäßige Dividendenzahlungen zu verbessern. Anleger, die langfristig investieren und eine Strategie suchen, die Stabilität und Erträge miteinander vereint, finden in diesem ETF eine attraktive Option, um den Marktbedingungen der letzten Jahre erfolgreich entgegenzutreten. Weitere Informationen zum ETF finden Sie direkt auf der Seite des Anbieters.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

WKN A14RHD ISIN IE00BWTN6Y99 Referenzindex S&P 500 Low Volatility High Dividend Index Basiswährung USD Replikationsmethode Physisch (Vollständig) Kapitalverwaltungsgesellschaft Invesco Investment Management Limited Typ Exchange Traded Funds (ETF)

Aufgrund dieser höheren Schwankungsintensität lohnt es sich gerade bei diesem ETF besonders, strategisch klug vorzugehen und Käufe entweder selbst zu steuern, indem man Korrekturen abpasst, um sich in den ETF einzukaufen oder aber einen Sparplan zu nutzen. Denn das Investment über einen Sparplan mit einer konstanten, regelmäßigen Summe gleicht die hohe Volatilität dadurch aus, dass man bei stark gestiegenen Kursen weniger, in Korrekturen dann aber mehr Anteile für den Sparbetrag ins Depot gebucht bekommt. Auf diese Weise wird das Risiko der naturgemäß mit einer so außerordentlichen Performance einhergehenden Volatilität deutlich reduziert, die Performance-Chancen aber nicht!

Disclaimer: Die Investment-Idee ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister Invesco. Die Produktauswahl erfolgt allein durch den Dienstleister. Der Artikel ist von Alexander Mayer verfasst. Der Verfasser des Artikels versichert, dass dargestellte Inhalte unter Beachtung etwaig anwendbarer journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Dienstleister eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Prospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu bzw. entsprechende Veröffentlichungen für andere Produkte) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in genannte Finanzinstrumente. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an eine unabhängige Anlageempfehlung oder eine Anlagestrategieempfehlung.