Nestle senkt Mittelfrist-Ziele - Fokus auf Kosten

VEVEY (dpa-AFX) - Der Lebensmittelkonzern Nestle senkt die Mittelfristziele. Das Umsatzwachstum aus eigener Kraft werde nun "in einem normalen Geschäftsumfeld 4 Prozent plus" betragen, teilte der Konzern anlässlich eines Kapitalmarkttags am Dienstag mit. Die zugrunde liegende operative Ergebnismarge werde auf mittlere Sicht bei "17,0 Prozent plus" erwartet.

Bislang hatte das Management ein Wachstum von 4 bis 6 Prozent sowie eine Marge von 17,5 bis 18,5 Prozent für die Mittelfristperiode in Aussicht gestellt. Bis Ende des kommenden Jahres erhöht Nestle die Investitionen in Werbe- und Marketingaktivitäten auf bis zu 9 Prozent des Umsatzes. Diese liegen aktuell bei rund 8 Prozent. Zusätzlich zu den bereits laufenden Spar-Aktivitäten will das Management bis Ende 2027 mindestens 2,5 Milliarden Franken zusätzlich einsparen. So sollen die höheren Investitionen finanziert werden.

"Unser Aktionsplan wird auch unsere Arbeitsweisen verbessern, um uns effizienter, reaktionsfähiger und agiler machen", sagte Unternehmenschef Laurent Freixe laut Mitteilung.

Das Wassergeschäft will Nestle den Angaben zufolge künftig als eigenständige Einheit führen. Das soll zur Steigerung der operativen Leistung beitragen. Per 1. Januar 2025 wird das Geschäft mit Wasser und sogenannten Premium-Getränken ein separater, globaler Geschäftsbereich. Das neue Management werde "Strategien für diesen Geschäftsbereich evaluieren", hieß es weiter./stk/mis