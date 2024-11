GNW-Adhoc: Lunawood etabliert Produktion in den USA durch Joint Venture mit der Atlanta Hardwood Corporation um die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Baumaterialien zu decken.

^LAHTI, Finland, Nov. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oy Lunawood Ltd und die Atlanta Hardwood Corporation freuen sich, die Gründung eines Joint Ventures, Lunawood LLC, bekannt zu geben. Diese neue Einheit wird die Beschaffung, Produktion und den Verkauf von ThermoWood® und anderen thermisch modifizierten Produkten in ganz Nordamerika überwachen. Ab dem 1. Januar 2025 wird Lunawood LLC alle Lunawood-Verkäufe in Nordamerika abwickeln, einschließlich der in den finnischen Lunawood-Werken hergestellten Produkte. Im Rahmen dieses Joint Ventures wird Lunawood LLC eine Produktionsstätte im Werk der Atlanta Hardwood Corporation in Cleveland, Georgia, errichten. Das Werk wird sich der Herstellung thermisch modifizierter Holzprodukte aus lokal beschafftem Hartholz für den nordamerikanischen Markt widmen, mit zusätzlicher globaler Verteilung. Lunawood ist das erste finnische Unternehmen in der mechanischen Holzindustrie, das eine Produktion in den USA aufbaut. Die Produktion in der Anlage in Nordgeorgien soll Mitte des Sommers 2025 beginnen. Lunawood, ein Pionier in der thermischen Modifikation von finnischer Kiefer und Fichte seit 2001, war maßgeblich an der Entwicklung des patentierten ThermoWood®-Verfahrens beteiligt. Das Joint Venture kombiniert Lunawoods Expertise in der thermischen Modifikation, Produktion, Qualitätskontrolle und Kommerzialisierung mit dem Marktwissen, der Logistik und der Einrichtungen von Atlanta Hardwood. Lunawood LLC wird das gesamte Kollektion an Lunawood-Produkten für den Verkauf in Nordamerika in den Einrichtungen von Atlanta Hardwood in Cleveland, GA, und Clarksville, TN, lagern. ?Lunawood ist bekannt als wachstumsorientiertes Unternehmen, das bereits in über 60 Länder exportiert. Nachdem wir einen Partner gefunden haben, der unsere Ambitionen teilt und sich verpflichtet hat, den nordamerikanischen Markt umfassend zu bedienen, erkannten wir ein Joint Venture als die ideale Lösung, um unsere Kernkompetenzen zu nutzen und unser Wachstum zu ermöglichen", sagt Arto Halonen, CEO von Oy Lunawood Ltd. ?Wir freuen uns auch, den nordamerikanischen Markt dank lokaler Lagerbestände mit kürzeren Lieferzeiten für Lunawood Kollektion-Produkte bedienen zu können", fährt er fort. Laut Hal Mitchell, Präsident der Atlanta Hardwood Corporation und Markenmanager der AHC Hardwood Group, ?haben wir uns mit dem besten Produzenten des umweltfreundlichsten Baumaterials der Welt zusammengetan. Dieses Joint Venture wird es Lunawood ermöglichen, weltweit führend in der thermischen Modifikation sowohl nordamerikanischer als auch nordischer Arten zu werden. Wir freuen uns, diese qualitätsgeprüften, nachhaltigen und langlebigen Produkte in Nordamerika in großen Mengen anbieten zu können. Die Skalierung der Herstellung von US-Holz war ein Traum, seit unser erster thermischer Modifikationsofen vor 10 Jahren installiert wurde. Dieses Joint Venture ermöglicht es uns, dieses Ziel zu erreichen." Die wachsende Nachfrage nach thermisch modifiziertem Holz in den Vereinigten Staaten wird durch die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Baumaterialien für Innen- und Außenanwendungen und einen starken Trend zum grünen Bauen getrieben. Die Nachfrage ist besonders stark in Designanwendungen, einschließlich Innenarchitekturakzenten, Außenverkleidungen und Terrassen, da Architekten und Bauherren nach langlebigen, nachhaltigen Alternativen zu chemisch behandeltem Holz oder exotischen Harthölzern suchen. Für weitere Informationen weltweit kontaktieren Sie bitte (auf Englisch): Arto Halonen, CEO von Oy Lunawood Ltd +358 40 823 2877 Maija Masalin, VP Customer Experience von Oy Lunawood Ltd (auf Englisch oder Deutsch) maija.masalin@lunawood.com Oy Lunawood Ltd, gegründet im Jahr 2001 in Finnland, ist der Pionier und weltweit führend in nachhaltigen Holzinnovationen, die sich positiv auf Architektur, Wohlbefinden und Emissionsreduktion weltweit auswirken. Wir verbinden die Natur wieder mit den Menschen, indem wir die natürlichen Vorteile des Waldes in den Alltag bringen. Wir haben zwei Produktionsstätten in Finnland und ein weltweites Partnernetzwerk, um Bauprofis zu bedienen. Die Atlanta Hardwood Corporation ist seit Mitte der 1950er Jahre von ihrem Standort in der Metropolregion Atlanta aus tätig und agiert als AHC Hardwood Group in Cleveland, Georgia, und Clarksville, Tennessee. Die Atlanta Hardwood Corporation bietet unter dem Namen AHC Logistics auch Transportdienstleistungen in den USA an und ist auf den Transport von Holz und Baumaterialien spezialisiert.