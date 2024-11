Original-Research: Advanced Blockchain AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Advanced Blockchain AG - von GBC AG 20.11.2024 / 14:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu Advanced Blockchain AG Unternehmen: Advanced Blockchain AG ISIN: DE000A0M93V6 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 10,75 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Marcel Goldmann Bewertungsupdate: Erfolgreicher peaq-Token-Launch führt zu Neubewertung der Portfolioposition. In unserer letzten Bewertung der Advanced Blockchain AG vom 11. November 2025 wollten wir dem Token-Launch des PEAQ-Tokens nicht vorgreifen und zunächst abwarten, wie sich der Launch entwickelt. Historisch betrachtet sind Token-Launches häufig von hoher Volatilität geprägt, weshalb wir unsere damalige Bewertung vor dem Launch veröffentlicht haben. Üblicherweise starten viele Token mit Kursrückgängen von bis zu 80%, da frühe Investoren ihre Positionen liquidieren. Entsprechend wollten wir fundierte Schlüsse ziehen, basierend auf der tatsächlichen Marktreaktion. Der PEAQ-Token wurde schließlich zu einem Kurs von 0,50 USD gelistet und hat anschließend auf etwa 0,25 USD nachgegeben. Dennoch zeigt sich der Token im Vergleich zu ähnlichen Projekten als stabil und hat die erwartete Benchmark-Entwicklung deutlich übertroffen. Diese Stabilisierung ermöglicht es nun, eine fundierte Neubewertung vorzunehmen. Zur letzten Top-15 Portfolio-Bewertung zum 30. Juni 2024 hielt die Advanced Blockchain AG 88.056.000 PEAQ-Token. ABAG hatte die PEAQ Tokens zu äußerst geringen Kosten im Rahmen ihrer Inkubationsaktivitäten erworben. Nach dem Launch und bei einem Kurs von 0,25 USD sind diese Token nun etwa 22,01 Mio. USD bzw. 20,80 Mio. EUR wert (Wechselkurs 1 USD = 0,944849 EUR, Stand 19. November 2024, 14:50 UTC). Diese Entwicklung stellt unseres Erachtens eine signifikante Wertsteigerung dar, was einer Differenz von rund 15,03 Mio. USD bzw. 14,22 Mio. EUR entspricht. Die PEAQ-Token unterliegen zwar einer Lockup-Vereinbarung bis zum Q3 2025, dennoch können sie während dieser Periode für Staking genutzt werden. Token Staking ist ein Prozess, bei dem Kryptowährungsinhaber ihre Token in einer Wallet sperren, um das Netzwerk zu unterstützen, beispielsweise durch die Validierung von Transaktionen oder Bereitstellung von Liquidität. Im Gegenzug erhalten sie Belohnungen in Form von zusätzlichen Token. Die Advanced Blockchain AG plant die eigenen PEAQ-Token aktiv für Staking einzusetzen, um zusätzliche Token zu generieren. Dieses Vorgehen könnte die Token-Renditen während der Lockup-Phase verbessern und die Kapitalrendite des Unternehmens weiter steigern. Bei 3,79 Mio. ausstehenden Aktien führt die Wertsteigerung von 14,22 Mio. EUR zu einem Anstieg des NAV um rund 3,75 EUR je Aktie. Damit ergibt sich, ausgehend von unserem bisherigen Kursziel von 7,00 EUR, ein neues Kursziel von 10,75 EUR. Insgesamt ist das Unternehmen unseres Erachtens weiterhin hervorragend aufgestellt und verfügt über eine solide Liquiditätsbasis. Zum 30.06.2024 sind in der Muttergesellschaft liquide Mittel in Höhe von rund 1,62 Mio. EUR vorhanden. Laut Angaben des Managements beliefen sich die liquiden Mittel auf Gruppenebene zum 30.06.2024 auf etwa 2 Mio. EUR. Zudem hält die Investitionstochtergesellschaft eine Vielzahl von Tokens, die mittelfristig liquidiert werden können und so zusätzliche finanzielle Flexibilität gewährleisten. Vor dem Hintergrund des signifikanten Upside-Potenzials vergeben wir weiterhin das Rating Kaufen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31391.pdf Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum (Uhrzeit) der Fertigstellung: 20.11.2024 (14:00) Datum (Uhrzeit) der ersten Veröffentlichung: 20.11.2024 (14:45) --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2034927 20.11.2024 CET/CEST °