Palantir – Hohe Bewertung birgt Rückschlagrisiko

Die Aktie von Palantir machte zuletzt einen kräftigen Kurssprung nach oben. Katalysator waren überraschend gute Zahlen für das abgelaufene Quartal und eine Erhöhung der Jahresprognose. Hinzu kam die Meldung, wonach die Aktie von der New Yorker Börse an die Nasdaq wechselt. Dort besteht die Chance zur Aufnahme in den Nasdaq-100-Index. Mit der Kursrally stiegen jedoch auch Rückschlagrisiken.

Palantir vermarktet vier zentrale Softwareplattformen, die jeweils auf KI-Diensten wie maschinellem Lernen und großen Sprachmodellen (LLMs) basieren. Ursprünglich stellte Palantir nur Software für den Einsatz in Behörden her. Dieser Markt macht immer noch mehr als die Hälfte des Umsatzes von Palantir aus. Palantir erkannte jedoch den Anwendungsfall für seine KI-Software außerhalb des reinen Behördeneinsatzes und expandierte auf die kommerzielle Seite. 2023 brachte das Unternehmen sein neuestes Angebot, AIP, auf den Markt, das generative KI-Anwendungen nutzt, um Unternehmen dabei zu helfen, wichtige Erkenntnisse zu gewinnen und auf diese Weise Prozesse zu optimieren oder neue Umsatzpotenziale zu identifizieren. In den zurückliegenden Monaten präsentierte der Konzern die Artificial Intelligence Plattform (AIP) Unternehmen in einer Vielzahl von Workshops. Im dritten Quartal ist die Zahl der kommerziellen Kunden um 77 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Der Umsatz in diesem Bereich legte um 54 Prozent zu. Bereichsübergreifend verbesserte sich der Umsatz um 44 Prozent. AIP soll der Katalysator für zukünftiges Wachstum sein.

Schwachpunkt im Zahlenwerk ist jedoch weiterhin die hohe Abhängigkeit von staatlichen Behörden. Zwar verbuchte der Konzern zuletzt hohe Wachstumsraten. Der künftige US-Präsident Donald Trump plant jedoch Tesla-Chef Elon Musk in seinem Beraterstab aufzunehmen. Musks Einfluss könnte zu höheren Sicherheitsstandards und damit verbunden längeren Entwicklungszeiten bei neuen Produkten führen. Dies könnte das Wachstum im KI-Sektor bremsen. Mit 318 Milliarden US-Dollar erscheint das Papier zudem nicht mehr günstig. Für das Gesamtjahr wird mit einem Umsatz von 2,805 bis 2,809 Milliarden US-Dollar gerechent. Rücksetzer nach der jüngsten Rally sind somit nicht ausgeschlossen. Hiobsbotschaften oder eine Konsolidierung des Gesamtmarkts könnten die Aktie von Palantir unter Druck bringen.

Chart: Palantir Widerstandsmarken: 65,95/75,50/81,40 USD Unterstützungsmarken: 53,50/56,40/60,05 USD Die Aktie von Palantir bewegte sich von Februar diesen Jahres bis Anfang August mehrheitlich in einer Bandbreite zwischen 20,50 USD und 27,40 USD. Daraufhin drehte die Aktie in einen Aufwärtstrend. Dabei schraubte sich das Papier bis auf 65,95 USD nach oben. In den zurückliegenden Tagen pendelte die Aktie zwischen 60,05 USD (76,4%-Retracementlinie) und dem Allzeithoch. Gelingt der Ausbruch über 65,95 USD eröffnet sich weitere Spielraum bis 75,50 USD (138,2%-Retracementlinie). Das kurzfristige Aufwärtsmomentum hat jedoch deutlich nachgelassen und der kurzfristige RSI-Indikator signalisiert weiterhin eine leicht überkaufte Lage. Kippt die Aktie unter 60,05 USD droht eine Konsolidierung bis 56,40 USD oder gar bis 53,50 USD. Palantir in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 01.10.2023–19.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Palantir in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 05.10.2020 (Börsenstart)–20.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Discount Call-Optionsschein auf die Aktie von Palantir für Spekulationen, dass die Aktie steigt

Cap (obere Begrenzung) in USD Finaler Bewertungstag Palantir HD8REQ 4,03 40,00 45,00 19.03.2025 Palantir HD9E7V 3,25 45,00 50,00 18.06.2025 Palantir UG0EYB 2,79 55,00 60,00 19.03.2025 Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.11.2023: 12:45 Uhr Discount Put Optionsschein auf die Aktie von Palantir für Spekulationen, dass die Aktie fällt

Cap (untere Begrenzung) in USD Finaler Bewertungstag Palantir UG002H 1,66 50,00 45,00 19.03.2025 Palantir UG0L1Y 2,76 60,00 55,00 18.06.2025 Palantir UG0L1W 2,58 60,00 55,00 19.03.2025 Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.11.2023; 12:50 Uhr Weitere Produkte auf die Aktie von Palantir finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.