Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen

Die Verunsicherung an den Märkten ist derzeit hoch. Dazu trägt auch der Krieg von Russland gegen die Ukraine bei, der diese Woche wieder mehr Aufmerksamkeit auf dem Börsenparkett erhält. Auslöser ist die Erlaubnis der USA an die Ukraine, ATACMS Raketen auch auf Ziele in Russland einzusetzen. Dieses reagiert mit einer Anpassung seiner Atomwaffendoktrin. Beobachter befürchten nun eine weitere Verschärfung des Kriegs. Unterdessen bestätigten Preisdaten aus Deutschland für Oktober den zuletzt beobachteten Abwärtstrend der Erzeugerpreise. Treibende Kraft für den Rückgang bleiben fallende Energiepreise. Die Erzeugerpreise wirken sich tendenziell auch auf die Verbraucherpreise aus, an denen die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik ausrichtet. Der Euro-Bund-Future kommt nach seinem Hoch bei 132,99 Punkten wieder auf Vorwochenniveau zurück. Am Mittwoch stehen 131,84 Prozentpunkte auf der Kurstafel. Die Anleiherenditen verbleiben ebenfalls nahezu unverändert, die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe beträgt 2,3735 %, die 30-jährige Bundesanleihe rentiert bei 2,575 %.

Anlegertrends

Italien Anleihe 2,7 % bis 2027

Italien begibt eine Anleihe (WKN A3L54R) im Volumen von 4 Milliarden Euro. Bis zur Fälligkeit am 15.10.2027 wird ein jährlicher Kupon in Höhe von 2,7 % gezahlt. Die erste Zinszahlung erfolgt am 15.04.2025, danach halbjährlich. Anleger können ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen einsteigen, wobei auch die kleinste handelbare Einheit 1.000 Nominale beträgt. Von S&P gibt es ein BBB Rating.

Bremen Anleihe 2,5 % bis 2029

Das Land Bremen nimmt über eine Anleihe (WKN A30V4A) 500 Millionen Euro auf. Der Kupon beträgt 2,5 %, und die erste Zinszahlung ergeht am 20.11.2025. Die Fälligkeit ist für den 20.11.2029 angesetzt. Handelbar ist diese Anleihe ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen; dies entspricht auch der kleinsten handelbaren Einheit. Fitch verleiht ein AAA Rating.

Westpac Banking zahlt 4,6 % p.a.

Die australische Westpac Banking Corporation emittiert eine Anleihe (WKN A3L56T) mit einem Volumen von 750 Millionen US-Dollar. Der Kupon beläuft sich auf 4,6 % und wird ab dem 20.04.2025 halbjährlich ausgezahlt. Das Fälligkeitsdatum ist der 20.10.2026. Anleger können ab einem Mindestbetrag von 2.000 Nominalen investieren, wobei die kleinste handelbare Einheit 1.000 Nominale beträgt. Fitch vergibt ein AA- Rating.

