EQS-News: artec technologies AG: Jahresendgeschäft nimmt Fahrt auf – hoher Auftragseingang innerhalb weniger Wochen

artec technologies AG: Jahresendgeschäft nimmt Fahrt auf – hoher Auftragseingang innerhalb weniger Wochen

21.11.2024



Diepholz, 21. November 2024 – Das für die artec technologies AG (ISIN DE0005209589), Spezialist für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von audiovisuellen Daten aus offenen Informationsquellen (OSINT), wichtige Jahresendgeschäft nimmt Fahrt auf: In den vergangenen Wochen hat artec eine deutliche Belebung des Geschäftes und zahlreiche Bestellungen verzeichnet. Innerhalb weniger Wochen sind Aufträge mit einem Volumen von über 1 Mio. EUR eingegangen. Der Großteil der Aufträge entfällt auf die selbstentwickelten Softwarelösungen MULTIEYE und XENTAURIX sowie auf begleitende Service- und Supportleistungen, während der Anteil an Hardware gering bleibt. Dank des hohen Softwareanteils mit einem durchschnittlichen Rohertrag von etwa 95 % rechnet artec mit einem besonders profitablen Geschäft.

Die Aufträge kommen aus unterschiedlichen Bereichen – darunter Medien, Sicherheitsbehörden, Medizin und Raumfahrt – und wurden sowohl von Bestands- als auch Neukunden vergeben. Zu den Neukunden zählt unter anderem eine deutsche Sicherheitsbehörde. Wie Anfang November berichtet, hat sich artec technologies erfolgreich in einer Ausschreibung behauptet. In den kommenden Monaten wird das Unternehmen den MULTIEYE BOS Manager an den Auftraggeber liefern. Der Manager ist eine von artec entwickelte, cloudbasierte Videomanagement-Plattform für Lagezentren, mobile Observierung und Einsatzdokumentation, die speziell für behördliche Einsatzkräfte konzipiert wurde. Erstmals wird die Plattform auch für das Monitoring von Drohneneinsätzen verwendet.

Das Technologieunternehmen geht davon aus, dass weitere, lukrative Aufträge bis zum Jahresende sowie darüber hinaus eintreffen werden. Welche Leistungen daraus noch im laufenden Jahr oder sonst in 2025 umsatzwirksam verbucht werden können, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht absehbar.

Über die artec technologies AG

Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN DE0005209589) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. Kunden sind nationale und internationale Broadcastunternehmen, Medienhäuser, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen.

