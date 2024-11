EQS-News: MS Industrie AG veröffentlicht nicht testierte Kennzahlen für die ersten 3 Quartale 2024

EQS-News: MS Industrie AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Zwischenbericht

MS Industrie AG veröffentlicht nicht testierte Kennzahlen für die ersten 3 Quartale 2024



21.11.2024

Umsatzzahlen liegen im Rahmen der reduzierten Erwartungen

Deutliche Verringerung der Nettoverschuldung

Steigerung der Konzerneigenkapitalquote

Bereinigte Ergebniskennzahlen geprägt durch schwache Auslastung im 3. Quartal

Neuer Standort in den USA mit strategischer Bedeutung

Der Konzernumsatz der MS Industrie AG für die ersten drei Quartale 2024 in Höhe von rund 142 Mio. Euro (Vorjahr: rund 190 Mio. Euro) reduzierte sich auch durch den Verkauf der wirtschaftlichen Mehrheit der Sparte „MS Ultrasonic“ erwartungsgemäß. Der Gesamtjahresumsatzeffekt aus dieser Transaktion wird rund 70 Mio. Euro betragen. Die Netto-Verschuldung des Konzerns verringerte sich deutlich um rund 45 Mio. Euro. Damit geht eine signifikante Reduzierung der künftigen Zinslast einher. Die Konzernbilanzsumme schmälerte sich um rund 43 Mio. Euro. Die Konzerneigenkapitalquote stieg um 9,5 Prozentpunkte und liegt nunmehr bei guten 44,5% (zum 30.06.2024 noch 35,0%) der Bilanzsumme. Die bereinigten Ergebniskennzahlen zeigen die Auswirkungen der im Vergleich zum Vorjahr sehr schwachen Kundenabrufe in der Sparte „MS XTEC“. Das bereinigte Gesamtergebnis nach Steuern für die ersten 3 Quartale 2024 konnte dank eines straffen Kostenmanagements und operativer Flexibilität dennoch fast zum Ausgleich gebracht werden.

Insbesondere auch vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen in den USA bestätigt sich die in 2023 getroffene strategische Entscheidung für den Aufbau einer neuen Produktionsstätte für hochpräzise Metallbearbeitung in Charlotte, North Carolina, welcher nun in 2024 realisiert wurde.

„Mit diesem Schritt und weiteren Vertriebsinitiativen arbeiten wir intensiv daran, uns ein weiteres Stück unabhängiger von der Nutzfahrzeuge-Produktion zu machen, die momentan eine Krise durchläuft. Unsere zukünftigen Zielmärkte weltweit sind Wachstumsbranchen, beispielsweise in der Medizintechnik, dem Agrarsektor oder im allgemeinen Maschinenbau. Aufgrund der breiteren Aufstellung schauen wir vorsichtig optimistisch in das Jahr 2025“

, so Dr. Andreas Aufschnaiter, Mitglied des Vorstands der MS Industrie AG.

Die ausführliche freiwillige Quartalsmitteilung ist unter der Rubrik

https://www.ms-industrie.de/investor-relations/ad-hoc-corporate-news/

abrufbar.

Hintergrund:

Die MS Industrie AG (WKN 585518; ISIN DE0005855183) mit Sitz in München ist die gelistete Muttergesellschaft einer fokussierten Technologiegruppe mit Kernkompetenz in der

hochautomatisierten Metallbearbeitung und Montage

(„

MS XTEC

“: Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren sowie hybride und elektrische Antriebsformen) und einer –

seit Anfang Juli 2024 minderheitlichen

– Kapitalbeteiligung in der

Ultraschalltechnik

(„MS Ultrasonic“: Sondermaschinen, Serienmaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen der

MS XTEC

zählen die weltweite Nutzfahrzeug-Industrie gefolgt von der Baumaschinenindustrie und anderen Heavy-Duty-Anwendungen bis hin zur stationären Energieerzeugung. Die Gruppe erwirtschaftete im Jahr 2023 ein Umsatzvolumen von rund 250 Mio. Euro und erwartet – nach dem aktuellen Übergangsjahr – ab 2025 ein Umsatzvolumen von über 150 Mio. Euro mit rund 400 Beschäftigten und zwei Produktionsstandorten in Trossingen / Baden-Württemberg sowie Charlotte / North Carolina (USA).

Pressekontakt:

BeckerBeratungsGesellschaft (BBG)

Neustr. 23

55296 Gau-Bischofsheim / Mainz

Klaus-Karl Becker

+49 (0) 172 61 41 955

kkb@b-bg.de

