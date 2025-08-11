EQS-News: Bilfinger SE: Aktienrückkauf

Werbung ausblenden

11.08.2025 / 15:19 CET/CEST
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten VO (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 29. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 04. August 2025 bis einschließlich 08. August 2025 wurden insgesamt 11.234 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Bilfinger SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 20. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 21. Januar 2025 mitgeteilt wurde.

RückkauftagAggregiertes Volumen in StückGewichteter Durchschnittskurs [EUR]
04.08.20252.28692,2602
05.08.20252.26793,0481
06.08.20252.26193,3190
07.08.20252.22095,0282
08.08.20252.20095,9084

Die Geschäfte sind in detaillierter Form auf der Internetseite der Bilfinger SE veröffentlicht (http://www.bilfinger.com).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 21. Januar 2025 bis einschließlich 08. August 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 447.907 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Bilfinger SE erfolgt durch eine von der Bilfinger SE beauftragten Bank ausschließlich über die Börse.

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Bilfinger SE
Oskar-Meixner-Straße 1
68163 Mannheim
Deutschland
Telefon:+49 (0621) 459-0
Fax:+49 (0621) 459-23 66
E-Mail:ir@bilfinger.com
Internet:http://www.bilfinger.com
ISIN:DE0005909006
WKN:590900
Indizes:MDAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Tradegate Exchange
Bilfinger
