GNW-Adhoc: Monument Mining gibt die Ergebnisse der Jahreshauptversammlung der Aktionäre bekannt

Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) (?Monument" oder das ?Unternehmen") freut sich, die Ergebnisse seiner Jahreshauptversammlung (die ?HV") bekannt zu geben, die am 19. November 2024 in Vancouver, B.C., stattfand. Das Unternehmen hat eine Rekordbeteiligung für die Hauptversammlung erhalten. Die im Informationsrundschreiben vom 7. Oktober 2024 vorgeschlagenen Resolutionen wurden alle mit mehr als 97 % Ja-Stimmen angenommen, darunter: die Festlegung der Anzahl der Vorstandsmitglieder für das kommende Jahr auf fünf, bestehend aus Graham Dickson, Cathy Zhai, Zaidi Harun, Dato' Sia Hok Kiang und Jean-Edgar de Trentinian, sowie die Ernennung von Grant Thornton LLP als Wirtschaftsprüfer. Graham Dickson, Vorsitzender der Versammlung, kommentierte: ?2024 war ein bemerkenswertes Jahr für das Unternehmen mit einem starken Cashflow aus der Goldproduktion in der Flotationsanlage der Selinsing-Goldmine in Malaysia. Auch im Geschäftsjahr 2025 wird sich unser Team weiterhin der Entwicklung und Erweiterung unserer Mineralvorkommen widmen, um den Wert des Unternehmens für alle Beteiligten zu steigern. Wir danken allen Aktionären, die an der Abstimmung bei der diesjährigen Versammlung teilgenommen haben, von Herzen für ihre Unterstützung." Weitere Informationen dazu finden Sie im Informationsrundschreiben von Monument, das auf SEDAR (www.sedar.com (https://protect.checkpoint.com/v2/___http://www.sedar.com/___.YzJ1OnBhdWxiYWtlc m5vdGlmaWVkY29tOmM6bzpkN2Q2MTgyYmE4NDVmZTQ1Y2U1MWFjNWNiNjU2MjNlYTo2OjEwNTc6N2Y5Z DU1NTNmYjFlNTIwNTEwNjc3NjBjNzVjMjMzMzg4M2ExODBjMDVkYWM2YTJjOThlMTQ1M2MzMzNiMzIzZ jpwOlQ6Tg)) verfügbar ist, oder besuchen Sie unsere Website unter www.monumentmining.com (https://protect.checkpoint.com/v2/___http://www.monumentmining.com/___.YzJ1OnBh dWxiYWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzpkN2Q2MTgyYmE4NDVmZTQ1Y2U1MWFjNWNiNjU2MjNlYTo2Ojc0 YmI6YTNhZmU4ODE1MjkzMTRhYTc5MTk4MWQ0NzllY2Y4MmYyMjhjZGE4MDViYjUzY2Y2MjRiYjMwMmZl Yzc4NTNjYTpwOlQ6Tg). Über Monument Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die zu 100 % unternehmenseigene Selinsing-Goldmine in Malaysia und das Murchison Gold Project in der Murchison-Region in Westaustralien besitzt und betreibt. Das Unternehmen hält eine 20%ige Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, dessen Miteigentümer Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben Region hat. Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 250 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein. Cathy Zhai, President und CEO

Monument Mining Limited
Suite 1580 -1100 Melville Street
Vancouver, BC V6E 4A6

WEITERE INFORMATIONEN finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.monumentmining.com oder wenden Sie sich an:

Richard Cushing, MMY Vancouver, T: +1-604-638-1661 x102, rcushing@monumentmining.com Zukunftsgerichtete Aussage Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen über Monument sowie die Geschäfte und Zukunftspläne des Unternehmens enthalten (?zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die Erwartungen, Pläne, Ziele oder zukünftige Ereignisse beinhalten, die keine historischen Fakten sind. Sie beinhalten die Pläne des Unternehmens in Bezug auf seine Mineralprojekte, Erwartungen in Bezug auf den Abschluss der Hochfahrphase bis zum Erreichen der Zielproduktion in Selinsing und deren Zeitplan, Erwartungen in Bezug auf die anhaltende Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff von Lieferanten zu beziehen, Erwartungen in Bezug auf die Fertigstellung der geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers und deren Zeitplan, sowie den Zeitplan und die Ergebnisse der anderen vorgeschlagenen Programme und Ereignisse, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen an zukunftsgerichteten Begriffen wie ?plant", ?erwartet" oder ?erwartet nicht", ?wird erwartet", ?budgetieren", ?vorgesehen", ?schätzt", ?sagt voraus", ?beabsichtigt", ?erhofft" oder ?erhofft nicht" oder ?glaubt" sowie Variationen solcher Wörter und Ausdrücke erkennbar. Sie sind auch erkennbar an Hinweisen darauf, dass bestimmte Tätigkeiten, Ereignisse oder Ergebnisse ?unternommen", ?eintreten" oder ?erreicht" werden ?können", ?könnten" oder ?würden". Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, derentwegen sich tatsächliche Ergebnisse oder Errungenschaften wesentlich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Aussagen geäußert oder angedeutet werden. Diese Risiken und bestimmte weitere Faktoren umfassen unter anderem: Risiken, die sich auf allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, geopolitische und soziale Unsicherheiten, Unsicherheiten in Bezug auf die Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten sowie Unsicherheiten bezüglich des Fortschreitens und des Zeitpunkts von Entwicklungsaktivitäten beziehen, einschließlich derjenigen, die mit dem Hochfahrprozess in Selinsing und der Fertigstellung der geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers zusammenhängen, sowie Ungewissheiten und Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff von Lieferanten zu beziehen; darüber hinaus Risiken von Auslandsaktivitäten, weitere Risiken, die der Bergbaubranche innewohnen, und weitere Risiken, die im Lagebericht des Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens beschrieben werden. Diese sind im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com (https://protect.checkpoint.com/v2/___https://www.sedarplus.ca/___.YzJ1OnBhdWxiY Wtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzpkN2Q2MTgyYmE4NDVmZTQ1Y2U1MWFjNWNiNjU2MjNlYTo2OmU0Y2I6Z DBiM2Y3YWZmMDZmMWJlNDE1ZDcwNjA4N2VlMmZmN2I5NTM2NWJlNDJmYjA5MDBkMWFlOTgxZWJkMGU1Y TM1YTpwOlQ6Tg) einsehbar. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, gehören: Erwartungen in Bezug auf die geschätzten Bargeldkosten pro Unze Goldproduktion und die geschätzten Cashflows, die aus den Betrieben generiert werden können, allgemeine wirtschaftliche Faktoren und andere Faktoren, die sich der Kontrolle von Monument entziehen können; Annahmen und Erwartungen in Bezug auf die Ergebnisse der Explorationen auf den Projekten des Unternehmens; Annahmen in Bezug auf den zukünftigen Preis von Gold und anderen Mineralien; der Zeitplan und die Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion; Annahmen in Bezug auf den Zeitplan und die Ergebnisse der Erschließungsaktivitäten, einschließlich des Hochlaufprozesses in Selinsing und der Fertigstellung des geplanten überdachten Lagers und des Ammoniumnitratlagers; Erwartungen, dass das Unternehmen weiterhin in der Lage sein wird, rechtzeitig Sprengstoff von Lieferanten zu beziehen; Kosten zukünftiger Aktivitäten; Kapital- und Betriebsausgaben; Erfolg von Explorationsaktivitäten; Abbau- oder Verarbeitungsprobleme; Wechselkurse; und alle Faktoren und Annahmen, die in der Diskussion und Analyse der Leitung des Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens beschrieben werden, die alle im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige Faktoren zu ermitteln, die erhebliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten, treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen werden, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen getätigten abweichen können. Die Leser sollten dementsprechend kein absolutes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen legen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. °