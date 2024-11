VW-Tarifrunde ohne Ergebnis - Warnstreiks ab Dezember

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Im Tarifkonflikt beim kriselnden Autobauer Volkswagen zeichnet sich auch nach drei Verhandlungsrunden keine Lösung ab. Die IG Metall bereite sich nun auf Warnstreiks ab Dezember vor, sagte IG-Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger.

Er werde der Tarifkommission empfehlen, "dass wir ab Auslauf der Friedenspflicht, also ab 1. Dezember, auch zu Warnstreiks an den Standorten bei Volkswagen aufrufen", sagte Gröger nach der dritten Tarifrunde in Wolfsburg. Die Tarifgespräche seien aber nicht gescheitert.

Sie sollen am 9. Dezember fortsetzt werden, sagte Gröger. VW habe sich auch bereiterklärt, auf Basis des jüngst von der IG Metall vorgelegten Zukunftskonzepts zu verhandeln. Standortschließungen und Massenentlassungen seien aber weiter nicht vom Tisch. Daher wolle man nun mit Warnstreiks den Druck erhöhen./fjo/DP/nas