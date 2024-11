Die meistgehandelten Produkte: Shortseller-Attacke auf MicroStrategy!

Der DAX® legte am Freitag Vormittag einen abrupten Richtungswechsel hin. Der deutsche Leitindex eröffnete positiv und bewegte sich anschließend auch nach oben. Dann gab er seine Gewinne wieder ab und rutschte wieder nah an die 19.000 Punkte-Marke. Grund dafür waren trübe Wirtschaftsdaten im Euro-Raum. Zu den meistgehandelten Produkten zählen heute Call-Optionsscheine auf Coinbase.

Die Aktie des Krypto-Unternehmens fiel in den letzten Tagen von seinem 3-Jahres-Hoch. Der CEO verkaufte Anteile im Wert von rund 300 Millionen USD. Das sorgte für Schlagzeilen und Nervosität bei den Anlegern. Auch Faktor-Optionsscheine auf Rheinmetall stehen wieder im Blickpunkt der Anleger. Das Papier musste nach seinem Allzeithoch mit über 600 EUR, ein paar Gewinnmitnahmen einbüßen. Dennoch bleibt der Optimismus bestehen und auf lange Perspektive wird mit einem Kursanstieg gerechnet. Analysten hoben das Kursziel sogar auf bis zu 750 EUR an. Darüberhinaus sind zwei Long Knock-out-Produkte auf MicroStrategy gefragt. Das Papier war in den vergangenen Tagen und Wochen die Top-Aktie schlecht hin. Doch der Aktienkurs fiel gestern um 16 Prozent, trotz der weitergehenden Bitcoin-Rally. Grund war eine Shortseller-Attacke. Dies zeigt die hohe Volatilität des Unternehmens und das damit verbundene Risikopotenzial.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD11TA 21,12 19124,00 Punkte 17019,97 Punkte 8,60 Open End DAX® Put HD1D4M 7,12 19126,00 Punkte 19825,73 Punkte 31,98 Open End DAX® Put HD192N 9,39 19126,00 Punkte 20052,38 Punkte 23,30 Open End DAX® Call HD81NR 9,73 19124,00 Punkte 18165,23 Punkte 19,68 Open End DAX® Call HD2NHP 16,12 19126,00 Punkte 20729,38 Punkte 12,66 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.11.2024; 11:50 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Block Inc. Call HD6XWL 0,61 92,785 USD 95,00 USD 15,19 15.01.2025 Coinbase Global Inc. Call UG02P4 10,98 297,15 USD 220,00 USD 2,62 18.06.2025 MicroStrategy Inc. Call UG08N5 21,54 404,735 USD 500,00 USD 1,87 17.12.2025 Danaher Corp. Call HD6VY5 4,10 235,085 USD 220,00 USD 5,62 14.01.2026 DAX® Call HD3WXR 3,90 19119,32 Punkte 20600,00 Punkte 49,88 17.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.11.2024; 12:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag MicroStrategy Inc. Long HD4E0G 23,25 409,40 USD 264,93 USD 3 Open End Rheinmetall AG Long HD367J 22,94 612,20 EUR 454,61 EUR 4 Open End Sartorius AG Short HC286W 0,74 211,80 EUR 254,99 EUR -4 Open End Deutsche Bank AG Long HB94ZB 6,62 15,553 EUR 12,81 EUR 5 Open End DAX® Long HB8X71 2,18 19138,50 Punkte 17781,68 Punkte 14 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.11.2024; 12:05 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!