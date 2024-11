EQS-News: Markteintritt in Belgien: cyan AG startet Kooperation mit Orange Belgien und realisiert neue Wachstumsmöglichkeiten

EQS-News: cyan AG / Schlagwort(e): Vertrag/Markteinführung

Markteintritt in Belgien: cyan AG startet Kooperation mit Orange Belgien und realisiert neue Wachstumsmöglichkeiten



22.11.2024

Markteintritt in Belgien: cyan AG startet Kooperation mit Orange Belgien und realisiert neue Wachstumsmöglichkeiten



München, 22. November 2024 – Die cyan AG, ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen und Orange Belgien, einer der größten Telekommunikationsanbieter Belgiens starten ein gemeinsames Angebot an Cybersicherheitslösungen. Orange Belgien setzt dabei auf die leistungstarken Produkte von cyan, um als einer der ersten Anbieter im belgischen Markt seinen Kunden einen effektiven Schutz vor den vielfältigen Gefahren des Interents zu bieten. Die Produkte von cyan werden tarifintegriert und als Mehrwertdienst angeboten. Damit kann cyan seine Kundenbasis weiter steigern und die internationale Expansion erfolgreich fortsetzen.



Thomas Kicker, CEO der cyan AG: „Mit Orange Belgien setzt ein weiterer Marktführer auf unsere Cybersecurity-Lösungen – ein bedeutender Meilenstein in unserer internationalen Expansion. Die Zusammenarbeit mit Orange Belgien gründet auf den überaus erfolgreichen Implementierungen unserer Lösungen in Frankreich, der Slowakei und Spanien. Gemeinsam mit Orange Belgien können wir nun noch mehr Kundinnen und Kunden umfassenden Schutz für ihre mobilen Endgeräte bieten und dazu beitragen, das digitale Leben sicherer zu gestalten. Wir sind stolz darauf, diesen Weg gemeinsam mit Orange Belgien zu gehen!“



Zielgruppe des neuen Angebots sind die Kunden von Orange Belgien, die so von den hohen Sicherheitsstandards der On-Device-Lösungen sowie Kinderschutz-Anwendungen für Android und IOS profitieren. Im Rahmen der Kooperation werden cyan‘s Cybersicherheitslösungen in bestehende Tarife und neue Tarife von Orange Belgien integriert, zudem wird die Lösung als Mehrwertdienst für die breite Endverbraucherbasis von Orange Belgien zugänglich gemacht.



Christophe Dujardin, Chief Consumer Officer von Orange Belgien: „Die Einführung unserer ‚Mobile Serenity-Angebote‘ ist ein wesentlicher Bestandteil der Strategie ‚Lead the Future‘ von Orange Belgium und steht im Einklang mit dem Engagement des Unternehmens, ein vertrauenswürdiges, leistungsstarkes Netzwerk bereitzustellen, die Exzellenz des Kundenerlebnisses zu verbessern und soziale Verantwortung zu übernehmen. Diese Sicherheitslösungen bieten unseren Kunden robusten Schutz, Komfort und Kontrolle für eine sicherere Online-Verbindung in der heutigen digitalen Landschaft.“



Die bereits vierte Partnerschaft mit dem führenden Telekommunikationsanbieter Orange bestätigt die starke Marktposition von cyan als Anbieter hochwertiger Cybersecurity-Lösungen und unterstreicht das dynamische Wachstum des Unternehmens. Mit dem Markteintritt in Belgien baut cyan seine Präsenz in Europa weiter aus und etabliert sich zunehmend international als bevorzugter Partner für ganzheitliche Sicherheitslösungen in der Telekommunikationsbranche.



Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft der internationalen Geschäftspartner integriert, welche diese unter der eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten.



Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Zu cyans Kunden zählen unter anderen die Orange Gruppe, der Telekomkonzern Deutsche Telekom (Magenta/T-Mobile), Claro Chile (América Móvil Group) und dtac (Telenor Group).



Mehr Informationen unter: www.cyansecurity.com.



cyan AG Investor Relations:

cyan AG

Tel. +49 89 71042 2073

E-Mail: ir@cyansecurity.com



cyan AG Pressekontakt:

Kirchhoff Consult GmbH

Tel. +49 40 60 91 86 65

E-Mail: cyan@kirchhoff.de



Über Orange

Orange Belgium ist einer der größten Telekommunikationsanbieter auf dem belgischen Markt mit einem Umsatz von 977,6 Millionen Euro, 3,4 Millionen Mobilfunkkunden und mehr als 1 Million Festnetz-Breitbandkunden (Stand: 30. Juni 2024) sowie in Luxemburg über seine Tochtergesellschaft Orange Communications Luxembourg. Dank seiner eigenen Fest- und Mobilfunknetze bietet Orange Belgium sowohl Privat- als auch Geschäftskunden Festnetz- und Mobilfunk-Konnektivitätsdienste sowie konvergente Angebote (Internet, Telefonie, Fernsehen, einschließlich Original-TV-Inhalte: Be tv, VOOsport usw.). Als verantwortungsbewusster Betreiber investiert Orange Belgium in die Reduzierung seines ökologischen Fußabdrucks und die Förderung nachhaltiger und integrativer digitaler Praktiken. Orange Belgium ist auch ein Großhandelsbetreiber, der seinen Partnern Zugang zu seiner Infrastruktur sowie ein breites Portfolio an Konnektivitäts- und Mobilitätsdiensten bietet, darunter Angebote, die auf Big Data und dem Internet der Dinge (IoT) basieren.



Orange Belgium ist eine Tochtergesellschaft der Orange Group, die in 26 Ländern vertreten ist und am 30. Juni 2024 weltweit einen Kundenstamm von insgesamt 285 Millionen Kunden hatte. Orange ist auch ein führender Anbieter von globalen IT- und Telekommunikationsdiensten für multinationale Unternehmen unter der Marke Orange Business.



Orange Belgium ist an der Brüsseler Börse (OBEL) notiert.



Weitere Informationen finden Sie im Internet und auf Ihrem Mobiltelefon: corporate.orange.be, www.orange.be oder folgen Sie uns auf Twitter: @pressOrangeBe



Orange und alle anderen in diesem Material enthaltenen Produkt- oder Dienstleistungsnamen von Orange sind Marken von Orange oder Orange Brand Services Limited.

