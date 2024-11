IRW-News: Greenridge Exploration Inc.: Greenridge Exploration informiert über aktuellen Stand des Explorationsprogramms 2024 auf seinem Kupferprojekt Weyman

IRW-PRESS: Greenridge Exploration Inc.: Greenridge Exploration informiert über aktuellen Stand des Explorationsprogramms 2024 auf seinem Kupferprojekt Weyman

22. November 2024, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Greenridge Exploration Inc. (Greenridge oder das Unternehmen) (CSE: GXP | OTC: GXPLF | FWB: HW3) freut sich, die ersten Ergebnisse seines Explorationsprogramms 2024 (das Programm) auf dem unternehmenseigenen Kupferprojekt Weyman (das Konzessionsgebiet oder das Projekt) bekannt zu geben.

Die jüngsten Explorationsarbeiten auf dem Konzessionsgebiet beinhalteten:

- 2014 - Bodenprobenahmen zur Erkundung des westlichen Teils des Projektgebiets;

- 2020 - hubschraubergestützte magnetische Vermessungen; und

- 2021 - Total-Metal-Ion-Bodenuntersuchungen auf zwei Rastern: eines im Bereich der alten Pilot-Vorkommen im nordöstlichen Teil des Konzessionsgebiets, das andere über einer Alterationszone und dem östlichen Bodenziel aus dem Jahr 2014.

Im Frühsommer 2024 führte Greenridge Total-Metal-Ion-Bodenuntersuchungen auf einem ausgedehnten Raster durch, das im Norden und Westen an das westliche Bodenraster aus dem Jahr 2021 angrenzte, womit eine nahezu vollständige Abdeckung des gesamten Konzessionsgebiets westlich des Überschiebungssystems Weyman gegeben war. Das Bodenraster 2024 umfasste vierundzwanzig (24) 2.500 m (8.202 Fuß) lange Linien nördlich des westlichen Rasters 2021 und fünf (5) 1.400 m (4.593 Fuß) lange Linien östlich des westlichen Rasters 2021, die zusammengenommen 67,0 Profilkilometer (40,9 Meilen) umfassten und 631 Hektar (1.558,6 Acres) abdeckten. Insgesamt wurden 1.269 Proben in Abständen von je 50 m (164 Fuß) entlang jeder Linie entnommen, sofern die Boden- und die Entwässerungsbedingungen dies zuließen.

Gleichzeitig mit den Bodenuntersuchungen wurden Erkundungskartierungen im Maßstab 1:5.000 über dem gesamten Konzessionsgebiet (2.803,9 ha bzw. 6.925,6 Acres) absolviert. Die südwestliche Alterationszone wurde als der höffigste Teil des Konzessionsgebiets identifiziert. Der Schwerpunkt wurde auf diese Alterationszone verlagert, wo anschließend detaillierte Kartierungen im Maßstab 1:5.000 stattfanden. Die Kartierungen der südwestlichen Alterationszone erstreckten sich über 150 Hektar (370,5 Acres), die Teil des zuvor erwähnten Gebiets der Erkundungskartierungen waren.

Alle Karten der Geologie und Bodenuntersuchungen im Rahmen des aktuellen (2024) Explorationsprogramms sind mittlerweile fertiggestellt; ein Bewertungsbericht befindet sich in der abschließenden Prüfungsphase und wird anschließend bei der Regierung von British Columbia eingereicht.

Russell Starr, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagt dazu: Die Total-Metal-Ion-Untersuchungen und die umfangreichen Kartierungen werden wertvolle Erkenntnisse für zukünftige Arbeitsprogramme auf dem Projekt liefern. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Ergebnisse des Programms in den kommenden Wochen zur Verfügung stehen werden.

Die Ergebnisse der magnetischen Flugvermessungen im Jahr 2020 wiesen darauf hin, dass im westlichen Teil des Konzessionsgebiets ein ausgedehntes Überschiebungssystem vorliegt, welches eine Verschiebung des Gesteins im westlichen Teil des Konzessionsgebiets über das Gestein im östlichen Teil des Konzessionsgebiets bedingte (das Überschiebungssystem Weyman). Magnetische Details legen nahe, dass im südwestlichen Teil des Konzessionsgebiets hydrothermale Flüssigkeitsströme aktiv waren, die möglicherweise mit einer porphyrischen Kupfer-Molybdän-Gold-Lagerstätte in Zusammenhang stehen. Diese Annahme bestätigte sich im Rahmen der Prüfung des Konzessionsgebiets durch John Ostler, M.Sc., P.Geo., im Juli 2020. Das westliche Bodenraster aus dem Jahr 2021 wurde um das östliche Bodenziel aus dem Jahr 2014 im südwestlichen Teil des Konzessionsgebiets positioniert, um eine Erprobung dieses Gebiets mit einer detaillierteren Bodenabdeckung zu ermöglichen. Das Vorkommen einer ausgedehnten Alterationszone konnte bestätigt werden. Zum Zeitpunkt des Erwerbs des Konzessionsgebiets durch Greenridge im Jahr 2023 war fast die Hälfte des Konzessionsgebiets noch nicht erkundet worden.

Marketingvereinbarung

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es am 21. November 2024 mit der Firma RMK Marketing Inc. (RMK) (Anschrift: 41 Lana Terrace, Mississauga, Ont., Kanada, L5A 3B2; E-Mail: Roberto@rmkmarketing.ca) eine Vereinbarung (die Vereinbarung) über die Erbringung von Marketingdienstleistungen für einen Zeitraum von drei Monaten ab 26. November 2024 (die Laufzeit) abgeschlossen hat.

RMK ist ein unabhängiges Unternehmen, das je nach Bedarf Marketingmaßnahmen koordinieren, AdWords-Kampagnen pflegen und optimieren, AdWords-Gebotsstrategien anpassen, AdWords-Anzeigen optimieren, Projektmanagement- und Beratungsleistungen für eine Online-Marketingkampagne erbringen und Landingpages erstellen und optimieren wird (die Dienstleistungen). Die Werbemaßnahmen werden über Google durchgeführt.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird das Unternehmen RMK während der Laufzeit 150.000 CDN $ (das Budget) zahlen. Die Laufzeit endet entweder mit dem Ende des dreimonatigen Zeitraums oder wenn das Budget vollständig aufgebraucht ist. Das Unternehmen wird an RMK keine Wertpapiere als Gegenleistung für die Dienstleistungen begeben. Zum Zeitpunkt dieser Vereinbarung besitzt RMK (einschließlich seiner Direktoren und leitenden Angestellten) nach Kenntnis des Unternehmens keine Wertpapiere des Unternehmens und unterhält zum Unternehmen eine Geschäftsbeziehung.

Qualifizierter Sachverständiger

John Ostler, M. Sc., P. Geo, (EGBC Licence # 18415) ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Ostler hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Quellennachweis

1 Quelle: Bewertungsbericht 1979 (Nummer 81075) von Pan Ocean Oil Ltd.

Über Greenridge Exploration Inc.

Greenridge Exploration Inc. (CSE: GXP | OTC: GXPLF | FWB: HW3) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung wichtiger Mineralprojekte in Nordamerika Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Das Uranprojekt Carpenter Lake erstreckt sich über 7 Mineralclaims mit 13.387 Hektar Grundfläche im Bereich der Cable Bay Shear Zone im Athabasca-Becken und das Unternehmen bemüht sich um die Erprobung mehrerer vorrangiger Ziele zur Weiterentwicklung des Projekts. Das unternehmenseigene Uranprojekt Nut Lake im Thelon-Becken war Gegenstand historischer Bohrungen, die bis zu 9 Fuß mit 0,69 % U3O8 durchteuften, einschließlich 4,90 % U3O8 über 1 Fuß in 8 Fuß Tiefe2. Darüber hinaus befindet sich das unternehmenseigene Kupferprojekt Weyman im Südosten von British Columbia im südlichen Teil der berühmten Quesnel-Terran. Das Unternehmen steht unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams und Board of Directors, die über beträchtliche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und dem Ausbau von Bergbauprojekten verfügen.

Für das Board of Directors

Russell Starr

Chief Executive Officer, Direktor

Telefon: +1 (778) 897-3388

E-Mail: info@greenridge-exploration.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich zukünftiger Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, einschließlich Aussagen bezüglich der risikoarmen Möglichkeit durch den Projekterwerb, des Unternehmens, des Aufbaus eines starken Batteriemetallportfolios mit risikoarmen Möglichkeiten, die sich positiv auf das Unternehmen und seine Aktionäre auswirken, und die Vorlage eines ersten Arbeitsplans durch das Unternehmen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über das Projekt und sein Mineralisierungspotenzial; die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne des Unternehmens in Bezug auf das Projekt; weitere Explorationsarbeiten auf dem Projekt in der Zukunft und die Ergebnisse des Programms; Aussagen in Bezug auf die Bereitstellung von Dienstleistungen durch RMK im Rahmen der Vereinbarung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derer, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetze gefordert.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77554

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77554&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA3949191041

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.