WSJ - Trump erwägt Warsh als Finanzminister und möglicherweise nächsten Fed-Vorsitzenden

Bangalore (Reuters) - Der designierte US-Präsident Donald Trump hat einem Medienbericht zufolge offenbar die Ernennung von Kevin Warsh zum Finanzminister in Erwägung gezogen.

Wie das Wall Street Journal am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete, soll Warsh von Trump auch die Option erhalten haben, später für die Leitung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) nominiert zu werden, wenn die Amtszeit von Jerome Powell im Jahr 2026 endet. Kevin Warsh ist ein Finanzier und Bankmanager, der von 2006 bis 2011 ein Gouverneur der Federal Reserve Bank war. Donald Trump hatte sich Insidern zufolge am Mittwoch mit Warsh und dem Geschäftsführer von Apollo Global Management, Marc Rowan, getroffen, die beide für den Posten als Finanzminister in Frage gekommen waren.

