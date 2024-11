2 Immobilien-Aktien für eine sprudelnde und wachsende Dividende

Viele Anleger schätzen Immobilien-Aktien, die ihnen regelmäßige Dividenden und ein stabiles, passives Einkommen bieten können. Gerade die richtigen Immobilien-REITs (Real Estate Investment Trusts) bieten oft nicht nur attraktive Ausschüttungen, sondern profitieren auch vom langfristigen Wachstum der Immobilienmärkte.

In diesem Artikel stellen wir zwei solcher Aktien vor, die in den nächsten Jahren besonders interessant für langfristig orientierte Anleger sein könnten: Mid-America Apartment Communities (WKN: 889495) und Invitation Homes (WKN: A2DK5V).

Mid-America Apartment Communities – Stetiges Dividendenwachstum durch cleveres Management

Mid-America Apartment Communities (MAA) ist ein REIT, der sich auf Wohnungen konzentriert und über die letzten 14 Jahre seine Dividende kontinuierlich erhöht hat. Allein im letzten Jahr stieg die Ausschüttung um fünf Prozent. Dank stabiler Mietsteigerungen und einer wachsenden Zahl an Wohnungen konnte das Unternehmen seine Einnahmen Jahr für Jahr steigern – ein wichtiger Punkt für Dividendeninvestoren.

Aktuell kämpft das Unternehmen jedoch mit einem kleinen Dämpfer: In den letzten Monaten sind die Funds from Operations (FFO) leicht gesunken, was an einer Welle neuer Wohnungen in den Kernmärkten im Südosten der USA liegt. Dies drückt etwas auf die Mietpreise und die Auslastung. Der CEO von MAA, Eric Bolton, erwartet jedoch, dass sich dieser Trend schon nächstes Jahr ändert, da das Angebot an neuen Wohnungen wieder abnimmt. Das bedeutet für Investoren: MAA könnte bald in eine Phase mit überdurchschnittlichem Wachstum bei Mietpreisen und Auslastung eintreten.

Zusätzlich baut MAA in einer Phase, in der Konkurrenten angesichts hoher Zinsen zögern, aktiv neue Apartments. Das Unternehmen hat acht Apartmentkomplexe in Entwicklung und kauft aktiv Wohnungen von Bauträgern. Diese Investitionen schaffen neue Einnahmequellen und könnten bald zu steigenden Dividenden führen. Der aktuelle Kursrückgang von MAA bringt die Dividendenrendite derzeit auf attraktive vier Prozent, was eine interessante Einstiegsmöglichkeit für langfristige Anleger bietet.

Invitation Homes – Dividende mit wachsendem Potenzial

Invitation Homes ist ein REIT, der sich auf Einfamilienhäuser zur Vermietung spezialisiert hat – eine Strategie, die sich in den letzten Jahren als äußerst erfolgreich erwiesen hat. Seit seinem Börsengang 2017 hat Invitation Homes die Dividende jedes Jahr gesteigert. Die Nachfrage nach Mietwohnungen, insbesondere Einfamilienhäusern, bleibt konstant hoch, was das Unternehmen hervorragend nutzen kann. Im dritten Quartal 2023 erzielte Invitation Homes ein Mietwachstum von 4,2 % bei einer beeindruckenden Auslastung von 97 %.

Neben dem Wachstum der Bestandsimmobilien expandiert das Unternehmen aktiv durch Zukäufe. In diesem Jahr hat Invitation Homes knapp 1.600 Eigenheime sowie über 100 zusätzliche Häuser in Joint Ventures erworben. Diese Neuzugänge stärken die Einnahmenbasis und tragen zu einem FFO-Wachstum von 6,8 % pro Aktie bei – eine gute Nachricht für Dividendenanleger.

Ein weiterer Vorteil für Invitation Homes ist das stabile Marktumfeld. Der Kauf eines Eigenheims bleibt in vielen Regionen teuer, was das Mieten attraktiver macht und dem Unternehmen eine hohe Auslastung sowie Spielraum für Mietsteigerungen ermöglicht. Mit einer Dividendenrendite von 3,3 % und starken Wachstumsplänen könnte Invitation Homes eine solide Wahl für Dividendenjäger sein.

Immobilien-Aktien mit Dividendenwachstum sollte man auf dem Schirm haben

Mid-America Apartment Communities und Invitation Homes bieten langfristig orientierten Anlegern spannende Optionen. Beide REITs kombinieren stetige Dividendenerträge mit Wachstumschancen und profitieren von der aktuellen Marktlage. Wer auf der Suche nach einem stabilen Einkommen ist und gleichzeitig von der Wertsteigerung des Portfolios profitieren möchte, findet hier attraktive Dividendenaktien, die ideal für einen langfristigen Vermögensaufbau geeignet sind.

Der Artikel 2 Immobilien-Aktien für eine sprudelnde und wachsende Dividende ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Rentenlücke ade! 10 Topsecret-Aktientipps, um den Ruhestand zu retten (für Jung und Alt!)

Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann.

Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Caio Reimertshofer besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Invitation Homes.

Aktienwelt360 2024