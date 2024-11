Investieren in Aktien: Sei nicht der Zeitreisende ohne Informationen

Lieber Aktiensegler,

wir beschäftigen uns häufig mit der Frage, wie wir beim Investieren in Aktien erfolgreich sein können. Grundsätzlich glaube ich, dass der Ansatz überaus entscheidend ist. Buy-and-Hold bei einem unternehmensorientierten Ansatz über einen möglichst langen Zeitraum zahlt sich für uns bei der Aktienwelt360 am meisten aus.

Aber auch die Fülle an Informationen, die man besitzt, ist sehr entscheidend. Wie essenziell das ist, das möchte ich heute anhand eines Beispiels mit dir teilen. Stellen wir uns vor, wir wären Zeitreisende, hätten allerdings essenzielle Informationen nicht. Was würde passieren?

Der Zeitreisende in der glücklichen Situation, ohne Informationen

Zeitreisen sind natürlich absolut im Bereich des Science-Fiction zu verorten. Ich glaube jedoch, dass wir mit dieser Analogie gut verdeutlichen können, warum Informationen so wichtig sind. Nehmen wir an, wir hätten die Chance, aus dem Jahre 2524 in das heutige Jahr 2024 zurückzukehren. Das wäre famos. Denn immerhin wüssten wir, welche Geschäftsmodelle sich langfristig durchsetzen. Welche Unternehmen und welche Konzerne zu besonders großen Namen heranreifen. Es wäre eine sichere Wette, oder nicht?

Na ja, sagen wir so: Als Investor müsstest du exakt wissen, welches Unternehmen in einem kurzen Zeitraum besonders erfolgreich sein wird. Wenn sich dein Leben im Jahre 2024 zukünftig abspielt, hilft dir die Information nicht, welcher Weltkonzern im Jahre 2524 besonders groß ist. Dein Horizont ändert sich plötzlich. Denn die entscheidende Information wäre, welche Aktie bis zum Jahre 2034 oder auch 2044 einen besonderen Erfolg darstellt.

Das wäre ziemlich bitter. Du hättest zwar einen gewissen Informationsvorsprung, könntest sogar mit Sicherheit in die Zukunft sehen und würdest die entscheidenden Trends und Wachstumsfelder kennen. Aber es hilft dir nicht, wenn du keine konkreten Informationen darüber hast, was dir in deiner jetzigen Situation hilft. Das heißt: Dein Ansatz würde funktionieren. Theoretisch. Nur in der Praxis fehlt dir einfach das Wissen, welches exakte Unternehmen in dem von dir jetzt adressierbaren Zeitraum der größte Gewinner ist. Was wäre das für eine Chance … und was wäre das für eine Vergeudung!

Kehren wir zum Investieren in Aktien zurück

Das Investieren in Aktien hat glücklicherweise nicht so viel mit (theoretischen) Zeitreisen zu tun. Aber ich glaube, dass wir unsere Metapher oder Analogie auf unser Thema herunterbrechen können. Viele Investoren wissen nämlich eigentlich, wie sie erfolgreich investieren können. Sie beherrschen den Ansatz. Ja, sie kennen sogar die Trends und die Wachstumsfelder, die langfristig für herausragende Renditen einstehen.

Aber sie nutzen nicht die Informationen, die ihnen bei ihren bestmöglichen Investitionsentscheidungen helfen können. Besser ist es, wir haben beides: den Ansatz und das Wissen. Wobei das Wissen selbstverständlich nicht absolut ist. Aber mit den bestmöglichen Informationen und deren Gewinnung im Rahmen des Analyseprozesses stellen wir sicher, dass wir ein möglichst gutes Chance-Risiko-Verhältnis haben.

Damit sind wir dann nicht der Zeitreisende ohne Informationen. Und das ist wohl auch besser für uns und unseren Erfolg mit Aktien.

Auf gute Informationen und das Finden von möglichst guten Aktien

Vincent Uhr

Chefredakteur Aktienwelt360

Der Artikel Investieren in Aktien: Sei nicht der Zeitreisende ohne Informationen ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

