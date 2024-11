MTU an Dax-Spitze - Barclays betont positiven Dollar-Effekt

Die MTU-Aktie ist am Dienstag in einem von Zollsorgen belasteten Umfeld eine sehr positive Ausnahme am deutschen Aktienmarkt. Am Morgen waren sie mit bis zu 1,9 Prozent Kursplus der größte unter nur wenigen Dax-Gewinnern und hielten damit ihre 21-Tage-Linie.

Rückenwind gab den Aktien eine positive Einschätzung der Barclays-Bank. die Aufwind durch die gegenwärtige Stärke des US-Dollars sieht. Ein starker Dollar kann von Vorteil sein für europäische Unternehmen, die viel Umsatz in den USA machen, weil sie dann in Euro mehr verdienen.

Europas Luftfahrtbranche "fliegt höher mit der Dollar-Stärke", schrieb Analystin Milene Kerner. Den Triebwerksbauer MTU werde dies schon 2025 antreiben, den Flugzeugbauer Airbus und den Branchenzulieferer Safran frühestens 2026 oder in Jahren danach. Für MTU erhöhte die Expertin daraufhin ihr Kursziel auf 356 Euro, wenngleich sie das Votum mit "Equal-weight" im neutralen Bereich beließ.

Bei MTU komme der Vorteil schneller wegen geringerer Absicherungsgeschäfte, erwähnte Kerner. Bei Safran werde es am längsten dauern, bis sich die Vorteile auswirken, fuhr sie fort. Während der Airbus-Kurs um 1,3 Prozent fiel, wohl auch beeinflusst durch die wieder größer werdenden Zollsorgen, gab der Safran-Kurs in Paris leicht um 0,3 Prozent nach. Die positive Wirkung entfaltete sich damit nur bei MTU.