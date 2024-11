Die meistgehandelten Produkte: Amazon mit strategischer Rabatt-Woche!

Der DAX® eröffnete heute bei 19.315 Punkten und damit deutlich unter dem Schlusskurs von gestern. Zwischenzeitlich ging es für den Leitindex bis unter die 19.250 Punkte-Marke. Grund war eine Ankündigung von Trump, hohe Zölle auf Importe von China, Kanada und Mexiko zu erheben. Damit verfiel der Optimismus, der sich gestern aufbaute, bei den Alegern wieder. Am Montag stieg der DAX®, getrieben von der Wall Street, auf den höchsten Stand der letzten zwei Wochen. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute Call-Optionsscheine auf Amazon.com.

Bei dem weltweit größten Onlinehändler läuft derzeit die Black Friday Woche. Diese Begann am 21. November und hält bis zum 2. Dezember an. Damit geht die Verkaufsperiode deutlich über den traditionellen Black Friday hinaus und scheint ein kluges Vorgehen zu sein, indem den Käufern mehr Zeit für ihre Kaufentscheidungen gegeben wird. Gestern zählte das Papier zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie stieg um 2,2 Prozent auf 201,45 USD an. Im Blickpunkt der Anleger sind auch Long Faktor-Optionsscheine auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Die Aktie des Luxusgüter-Spezialisten stieg gestern ebenfalls an. Mit 1,7 Prozent zählte auch sie zu den Gewinnern. Dennoch befindet sich das Papier auf einem Abwärtstrend seit Mitte März und auch die trübe Stimmung im Luxussektor hält an. Zu guter Letzt gehören Call-Optionsscheine auf Rational ebenfalls zu den meistgehandelten Produkten am Dienstag Vormittag. Die Aktie steht derzeit ziemlich stabil und stieg auf Jahressicht fast 50 Prozent. Der führende Hersteller von Großküchengeräten bereitet sich auf den Capital Markets Day am 28. November vor. Anleger warten gespannt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD9V5W 3,78 19319,00 Punkte 19675,43 Punkte 49,45 Open End DAX® Call HD81NR 11,37 19300,50 Punkte 18177,40 Punkte 17,00 Open End DAX® Call HD9VEN 1,42 19300,50 Punkte 19193,22 Punkte 148,95 Open End DAX® Call HD818M 6,06 19300,50 Punkte 18718,41 Punkte 31,93 Open End DAX® Put HD06S0 6,18 19319,00 Punkte 19920,90 Punkte 31,28 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.11.2024; 10:10 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Amazon.com Inc. Call HD4QR6 3,96 201,44 USD 195,00 USD 4,88 17.06.2026 Netflix Inc. Call HD4QSZ 16,68 865,51 USD 900,00 USD 5,02 17.06.2026 Salesforce Inc. Call HD4XJU 5,66 339,30 USD 340,00 USD 6,60 14.01.2026 NVIDIA Corp. Call HD4LEX 34,83 136,115 USD 140,00 USD 3,80 17.06.2026 Infineon Technologies AG Call HD6Q93 0,66 30,18 EUR 30,00 EUR 4,55 16.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.11.2024; 10:18 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag MicroStrategy Inc. Long HD3G3C 9,93 390,95 USD 269,04 USD 3 Open End LVMH SE Long HC3WX4 2,01 590,20 EUR 395,09 EUR 3 Open End Deutsche Pfandbriefbank AG Long HC4MVF 2,29 50,325 EUR 2,57 EUR 2 Open End Rational AG Long HC15Z8 17,41 893,75 EUR 600,81 EUR 3 Open End Apple Inc. Long HD2N4Y 15,23 232,865 USD 155,29 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.11.2024; 10:23 Uhr;

