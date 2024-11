EQS-Adhoc: Altech Advanced Materials AG: Altech Batteries GmbH schließt Absichtserklärung (LOI) mit Enertrag SE und Energiequelle GmbH über Lieferung von 160 CERENERGY GridPacks mit jeweils 1 MWh Leistung

EQS-Ad-hoc: Altech Advanced Materials AG / Schlagwort(e): Vereinbarung

Altech Advanced Materials AG: Altech Batteries GmbH schließt Absichtserklärung (LOI) mit Enertrag SE und Energiequelle GmbH über Lieferung von 160 CERENERGY GridPacks mit jeweils 1 MWh Leistung



26.11.2024 / 08:27 CET/CEST

LOI mit Enertrag SE, Energiequelle GmbH und Referenzkraftwerk Lausitz GmbH zur Belieferung mit CERENERGY-Batteriepacks unterzeichnet

Abnahmemenge von 30 MWh in 2027 und dann jährlich 32 MWh für weitere zunächst 4 Jahr

Auslieferung erster CERENERGY-Batteriepacks Ende 2026 geplant

Heidelberg, 26. November 2024 –Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A31C3Y4): Die Altech Batteries GmbH hat mit der Enertrag SE, der Energiequelle GmbH und der Referenzkraftwerk Lausitz GmbH („die Partner“) einen Letter of Intent („LOI“, Absichtserklärung) über die Abnahme von 30 MWh in 2027 und dann jährlich 32 Einheiten CERENERGY 1 MWh GridPacks im Zeitraum bis zunächst 2031 unterzeichnet. Die Partner planen den Aufbau einer autarken, hybriden Energieinsel-Lösung mit Windkraft- und Photovoltaikanlagen als Standard-Lösung für den dezentralen Einsatz in ganz Europa. Zudem ist in der Absichtserklärung die Abnahme von 10 GridPacks für das Referenzkraftwerk Lausitz „Reflau“ in Schwarze Pumpe, Sachsen, enthalten. Die ersten 32 keramischen Festkörperbatterien CERENERGY von Altech werden im Rahmen dieses Projektes als temporäre Energiespeicher eingesetzt, um je nach Bedarf zeitversetzt die gewonnene regenerative Energie ins Stromnetz einzuspeisen. Die ersten Energiespeicher sollen Ende 2026 an die Partner ausgeliefert werden. Im Rahmen des LOI wurde weiterhin vereinbart, dass Altech für das geplante Produktionswerk direkt Grünstrom aus der Region von den Partnern zu wettbewerbsfähigen Preisen beziehen wird.

Erläuterungsteil

In Schwarze Pumpe plant Altech eine Produktionsanlage für CERENERGY-Batteriepacks mit einer jährlichen Produktionskapazität von 120 MWh zu errichten. Dieser nun abgeschlossene LOI ist die zweite Absichtserklärung innerhalb weniger Wochen für die auf Salzbasis entwickelten Festkörperbatterien für den stationären industriellen Betrieb (siehe Meldung vom 12.09.2024).

Uwe Ahrens, Vorstand der Altech Advanced Materials AG: „Der Industriepark Schwarze Pumpe wird grün. Dabei spielt Altech mit seinen innovativen Batteriespeichersystemen eine entscheidende Rolle. Wir freuen uns sehr über den Abschluss des LOI mit Enertrag, Energiequelle und dem Referenzkraftwerk Lausitz. Dieser ist nach dem Zweckverband Industriepark Schwarze Pumpe innerhalb kürzester Zeit der zweite LOI, den wir mit starken Partnern in der Region unterzeichnen. Wir haben somit schon heute Absichtserklärungen zur Abnahme für rund die Hälfte unserer geplanten jährlichen Produktion vorliegen. Dies ist ein großer Erfolg und ein weiterer wichtiger Schritt, die noch ausstehende Finanzierung der geplanten Produktionsanlage zu realisieren.“

CERENERGY Batterie-Projekt

Die Altech Batteries GmbH (ABG) ist ein Joint Venture mit dem weltweit führenden deutschen Batterieinstitut Fraunhofer IKTS zur Vermarktung der revolutionären CERENERGY-Natrium-Aluminiumoxid-Festkörperbatterie (SAS). CERENERGY-Batterien sind die bahnbrechende Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien. CERENERGY-Batterien sind feuer- und explosionssicher, haben eine Lebensdauer von mehr als 15 Jahren. Die Batterietechnologie verwendet Kochsalz und ist frei von Lithium, Kobalt, Graphit und Kupfer, wodurch die Abhängigkeit von kritischen Metallpreissteigerungen und Lieferkettenproblemen entfällt.

Das Gemeinschaftsunternehmen vermarktet seine CERENERGY-Batterie und plant den Bau einer 120-MWh-Produktionsanlage auf dem Gelände von Altech in Sachsen. Die Anlage wird CERENERGY-Batteriemodule für den Markt der Netzspeicherlösungen produzieren.

Über Altech Advanced Materials AG

Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A31C3Y4) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten Markt notierte Holdinggesellschaft. Ziel des Unternehmens ist es, am Markt der Festkörperbatterien für den stationären Batterieeinsatz mit CERENERGY zu partizipieren.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich Lithium-Ionen-Batterien. Durch ein innovatives Anodenmaterial auf Basis von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) – Silumina Anodes – soll die Leistung dieser Batterie für die Elektromobilität deutlich gesteigert werden.

Weitere Informationen: www.altechadvancedmaterials.com

