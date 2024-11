EQS-Adhoc: Marinomed Biotech AG unterzeichnet Vereinbarung über den Verkauf des Carragelose-Geschäfts an das französische Unternehmen Unither Pharmaceuticals

EQS-Ad-hoc: Marinomed Biotech AG / Schlagwort(e): Verkauf/Strategische Unternehmensentscheidung

Marinomed Biotech AG unterzeichnet Vereinbarung über den Verkauf des Carragelose-Geschäfts an das französische Unternehmen Unither Pharmaceuticals



26.11.2024 / 21:14 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Korneuburg, Österreich, 26. November 2024

- Marinomed Biotech AG (das „Unternehmen“) gibt die Unterzeichnung einer Vereinbarung über den Verkauf seines Carragelose-Geschäfts an die französische Unither Pharmaceuticals („Unither“), ein führendes Vertragsentwicklungs- und Herstellungsunternehmen für Medizinprodukte und Arzneimittel, bekannt. Der Vertrag sieht Vorab- und Meilensteinzahlungen von insgesamt bis zu EUR 20 Mio. vor, die vom Erreichen definierter kommerzieller und operativer Ziele in den nächsten zwei Jahren abhängen. Im Rahmen der Vereinbarung beabsichtigen Marinomed und Unither, nach Abschluss der Transaktion einen Dienstleistungsvertrag für eine Übergangsperiode abzuschließen. Der Erlös aus dem Verkauf des Carragelose-Geschäfts soll sowohl das operative Geschäft mit verstärktem Fokus auf die Marinosolv-Plattform als auch den am 14. November 2024 mit den Gläubigern des Unternehmens vereinbarten Sanierungsplan finanzieren. Der Vertragsabschluss steht unter anderem unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Sanierungsverfahrens sowie der Zustimmung des Aufsichtsrats und der Aktionäre des Unternehmens auf einer außerordentlichen Hauptversammlung.

+++ Ende der Ad-hoc-Mitteilung +++

Ende der Insiderinformation

26.11.2024 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com





Sprache: Deutsch Unternehmen: Marinomed Biotech AG Hovengasse 25 2100 Korneuburg Österreich Telefon: +43 2262 90300 E-Mail: office@marinomed.com Internet: www.marinomed.com ISIN: ATMARINOMED6 WKN: A2N9MM Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 2038823

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2038823 26.11.2024 CET/CEST