Tagesausblick für 27.11.: DAX beendet Gewinnsträhne. Autobauer drücken

Trump hat angekündigt, hohe Importzölle auf Kanada, Mexiko und China zu verhängen. Der DAX® geriet daraufhin unter Druck. Er pendelte den Tag über um die 19.300 Punkte-Marke und liegt im Moment bei 19.280 Punkten und damit 0,7 Prozent unter dem gestrigen Schlusskurs. Damit hat der deutsche Leitindex seine Gewinnsträhne wieder abgegeben. Erst gestern hatte der DAX® den höchsten Stand der zwei vergangenen Wochen erreicht. Diese Performance sorgte am Markt für Hoffnung, dieses Jahr noch ein neues Allzeithoch zu erreichen.

Am Anleihemarkt nahmen die Notierungen für 2- bis 10-jährige Bundesanleihen kräftig zu. Die Rendite 10-jähriger Staatspapiere stieg dabei zeitweise auf die Marke von 2,215 Prozent. Die Rendite 2-jähriger Staatspapiere stieg währenddessen um knapp 1,5 Prozent auf die Marke von 2,045 Prozent. Auch in den USA bewegten sich die Renditen für 2- und 10-jährige US-Anleihen stark abwärts. Die 2-Jährigen kletterten um mehr als 0,8 Prozent und die 10-jährigen Anleihen sogar um mehr als 1,25 Prozent. An den Rohstoffmärkten verlief es heute im Vergleich zu gestern sehr ruhig. Der Goldpreis stagnierte auf 2.625 USD und der Kurs für eine Feinunze Silber stieg leicht über die Marke von 30,40 USD um 0,3 Prozent. Auch die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil steigerte sich um rundn0,6 Prozent und pendelte um die Marke von 73 USD. Der Preisrückgang wurde mit Personalentscheidungen der künftigen US-Regierung begründet. Der starke Dollar bremste dabei die Nachfrage nach dem Rohstoff.

Nach dem gestrigen Anstieg um rund 30 Prozent bei der Aktie des KTM Mutterkonzerns, Pierer Mobility, ging es heute wieder um knapp 40 Prozent nach unten. Das Unternehmen will sich mit einem Restrukturierungsverfahren retten und benötigt dafür einen hohen dreistelligen Millionenbetrag. Für Novo Nordisk und Eli Lilly ging es nach oben. Präsident Biden hat vorgeschlagen, Mittel zur Gewichtsreduzierung über die staatliche Krankenversicherung abzudecken. Damit würden die Eigenkosten enorm fallen. Die deutschen Autobauer litten unter Trumps Ankündigung zu den Zöllen. Die Aktien von VW, BMW, Porsche, Mercedes-Benz und vorallem Daimler Truck mussten Kursverluste hinnehmen. Zu den Gewinnern gehört Infineon. Die Quartalszahlen von Analog Devices haben die Erwartungen übertroffen. Dies beflügelte auch die Kurse europäischer Halbleiterhersteller. Infineon kletterte um 1,7 Prozent auf 30,93 EUR.

Accentro Real Estate, Aroundtown, Asseco Poland, Avance Gas Holding, Banco Macro, CA Immbobilien, easyJet, First Investment Bank, Golden Ocean Group und weitere Unternehmen veröffentlichen morgen Zahlen zum abgelaufenen Quartal.

Germany-GfK consumer confidence

United States-GDP Prelim

United States-Jobless

United States-Durables

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 19.500/19.667 Punkte Unterstützungsmarken: 18.756/18.930/19.103/19.300 Punkte Der DAX® eröffnete mit einem Gap nach unten. Der Leitindex pendelte im Bereich der 19.300 Punkte-Marke hin und her. Gelingt der Ausbruch über die Widerstandsmarke von 19.500 Punkten eröffnet sich die Chance auf eine Erholung bis 19.667 Punkte. Unterstützung findet der Index bei der Marke von 19.300 Punkten. Der kurzfristige MACD-Indikator signalisiert eine steigende Dynamik und damit einen Kauf. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 02.09.2024 – 26.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 21.01.2019 –26.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD7V59 106,09* 21.400 13.600 25.000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 105,84** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 111,77*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 114 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.11.2024; 17.00 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 8,58* 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 6,25* 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 7,70* 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 7,88* 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.11.2024; 17.00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.