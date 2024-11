EQS-News: Eckert & Ziegler erhält europäische Zulassung für Theralugand® - Lutetium-177 Chlorid (n.c.a)

EQS-News: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung/Markteinführung

Eckert & Ziegler erhält europäische Zulassung für Theralugand® - Lutetium-177 Chlorid (n.c.a)



27.11.2024 / 09:00 CET/CEST

Berlin, 27. November 2024. Die Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH (Eckert & Ziegler) hat die Zulassung für ihr trägerfreies Lutetium-177-Chlorid, Theralugand®, durch die Europäische Kommission (EK) erhalten. Damit kann das Radiopharmazeutikum Theralugand® nun routinemäßig für klinische Anwendungen im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) eingesetzt werden.



Theralugand® bietet hochreines Lutetium-177, produziert unter Einhaltung von GMP-Standards und mit Spezifikationen, die für die Markierung von therapeutischen Radiopharmazeutika entwickelt wurden. Die Zulassung erschließt sein Potenzial, innovative Krebstherapien, unter anderem zur Behandlung neuroendokriner Tumore sowie metastasierenden Prostatakrebses zu unterstützen. Das vorherige, GMP-zertifizierte Lutetium-177, war auf den Einsatz in klinischen Studien beschränkt.



Eckert & Ziegler kooperiert weltweit mit Pharmaunternehmen, um Lutetium-177-basierte Radiopharmazeutika zu entwickeln und herzustellen und so die Anwendung gezielter Radiotherapien auf dem globalen Markt zu erweitern. Durch diese Partnerschaften übernimmt Eckert & Ziegler eine wichtige Rolle in der Bereitstellung innovativer Krebsbehandlungen.



„Wir freuen uns über die EK-Zulassung für Theralugand®, ein wichtiger Schritt zur breiten Verfügbarkeit innovativer Therapieoptionen für klinische Anwendungen in ganz Europa“, sagte Dr. Harald Hasselmann, CEO der Eckert & Ziegler SE. „Dieses Ergebnis ist ein klares Zeichen unseres Engagements, zuverlässige therapeutische Radiopharmazeutika zu produzieren und zu vertreiben.“



Eckert & Ziegler erweitert zurzeit aktiv die Produktionskapazitäten, um die wachsende weltweite Nachfrage nach Lutetium-177 zu decken und eine stabile Versorgung mit diesem wichtigen therapeutischen Radioisotop sicherzustellen.



Über Eckert & Ziegler SE

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen. Kontakt

Eckert & Ziegler SE

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin, Germany

Jan Schöpflin, Marketing / Karolin Riehle, Investor Relations

jan.schoepflin@ezag.de / karolin.riehle@ezag.de /

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138; www.ezag.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Eckert & Ziegler SE Robert-Rössle-Str.10 13125 Berlin Deutschland Internet: www.ezag.de ISIN: DE0005659700

