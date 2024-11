EQS-News: Tochtergesellschaft der Mountain Alliance AG veräußert Grundstück und Immobilie – Bruttozufluss von € 2,85 Mio.

EQS-News: Mountain Alliance AG / Schlagwort(e): Verkauf

Tochtergesellschaft der Mountain Alliance AG veräußert Grundstück und Immobilie – Bruttozufluss von € 2,85 Mio.

27.11.2024



Tochtergesellschaft getlogics verkauft Grundstück und Immobilie in Trier

Bruttoverkaufserlös von € 2,85 Mio. vor Steuern und Transaktionskosten

Größerer Finanzspielraum bei der Mountain Alliance AG

München, 27. November 2024 – Die getlogics GmbH, eine 64-prozentige Tochter der Mountain Alliance AG (MA, ISIN DE000A12UK08), hat ihr Grundstück und die dazugehörige Immobilie am Standort Trier an einen langjährigen Kunden verkauft. Der Bruttoverkaufspreis vor Abzug von Steuern und Transaktionskosten liegt bei € 2,85 Mio.



Für die getlogics GmbH, ein Logistik- und Fulfilmentdienstleister mit Fokus auf E-Commerce mit Sitz in Trier, entfallen durch den Verkauf die mit der Immobilienbewirtschaftung verbundenen Kosten. Das Unternehmen operiert somit künftig mit einem optimierten Kostenprofil.



Bei der Mountain Alliance wird sich durch den Verkaufserlös die mit Nettofinanzverbindlichkeiten in Höhe von € 0,8 Mio. per 30. Juni 2024 ohnehin solide Liquiditätslage weiter verbessern. Damit erhöht sich der finanzielle Spielraum der Gesellschaft unter anderem für den weiteren Ausbau des Portfolios.



„Wir freuen uns über den erfolgreichen Immobilienverkauf und den Mittelzufluss, der uns mehr strategische Flexibilität gibt. Gleichzeitig arbeiten wir weiter an der Optimierung unseres Portfolios und an weiteren lukrativen Exits“, sagt Dr. Hans Ulrich Tetzner, Vorstand der Mountain Alliance AG.



Über die Mountain Alliance AG:

Die Mountain Alliance AG (MA) (ISIN: DE000A12UK08) ist eine Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien im Mittelstandssegment m:access der Börse München und im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Als schlanker, transparenter und intelligenter Investor mit langjährigem Know-how und einem ausgezeichneten Netzwerk investiert die Gesellschaft in innovative Technologieunternehmen. Ziel ist die frühzeitige Beteiligung an Unternehmen und Geschäftsmodellen, die zukünftige Technologietrends aktiv mitgestalten. Das Unternehmen ermöglicht so den Aktionärinnen und Aktionären über die Börse den einfachen Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von technologieorientierten Hidden Champions.



Kontakt:

Mountain Alliance AG

Dr. Hans Ulrich Tetzner

Vorstand

Theresienstr. 40

80333 München

e-mail: tetzner@mountain-alliance.de

www.mountain-alliance.de



CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Investor Relations

Bahnhofstr. 98

82166 Gräfelfing/München

phone: +49 89 1250903-30

e-mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

