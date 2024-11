Tech mit überwiegend flauen Zahlen | Crowdstrike, Dell, HP Inc., Workday

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Wir sehen in Folge der gestern Abend gemeldeten Quartalszahlen im Tech-Sektor Kursverluste bei AutoDesk, Crowdstrike, Dell, HP Inc. und Workday. Nachdem der große Elektro-Einzelhändler Best Buy bereits flaue Zahlen und Aussichten gemeldet hat, sehen wir auch bei Dell und HP Inc. enttäuschende Nachfrage im PC-Segment für Privatkunden. Im Bereich der Einzelhändler tendieren die Aktien von Guess und Nordstrom nach den Zahlen schwächer. Lediglich Urban Outfitters kann von den Ergebnissen profitieren. Wir sehen zunehmend Zeichen einer überhitzten Stimmung an der Wall Street.



*Werbung



#finanzmarkt #eröffnungsglocke