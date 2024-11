83 Prozent der Deutschen haben schon im Internet eingekauft

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der Anteil der Online-Shopper steigt in Deutschland.

Gut 83 Prozent der Bevölkerung im Alter von 16 bis 74 Jahren gaben in diesem Jahr an, schon einmal etwas im Internet gekauft oder bestellt zu haben, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Dies entspricht rund 52 Millionen Menschen. Der Anteil ist damit seit 2021 leicht gestiegen: Damals lag er noch bei 80 Prozent.

"Der Anteil der Menschen, die online einkaufen, ist in der mittleren Altersgruppe am höchsten", erklärten die Statistiker. Rund 90 Prozent der 25- bis 54-Jährigen haben demnach schon einmal etwas online gekauft. Bei den 16- bis 24-Jährigen liegt der Anteil bei rund 85 Prozent. Am niedrigsten ist er bei den 55- bis 74-Jährigen mit 73 Prozent. "Allerdings ist deren Anteil in den vergangenen Jahren am stärksten gestiegen", fanden die Statistiker heraus. 2021 hatten hier nur rund 66 Prozent angegeben, jemals etwas online gekauft zu haben.

"Betrachtet man die Onlineshopping-Quote getrennt nach Geschlecht, zeigen sich kaum Unterschiede", so das Statistikamt. 84 Prozent der Männer und 83 Prozent der Frauen im Alter von 16 bis 74 Jahren haben schon mal online eingekauft.

Insgesamt haben 67 Prozent der Menschen dieser Altersgruppe in den drei Monaten vor der Befragung online eingekauft. Fast jede zweite Person (48 Prozent) hat dabei Kleidung, Schuhe oder Accessoires bestellt. Dieser Anteil ist seit 2021 nahezu stabil. Mit 53 Prozent ist der Anteil bei den Frauen, die Kleidung über das Internet kaufen, größer als der Anteil bei den Männern (44 Prozent).

40 Prozent haben Filme, Serien oder Musik online gekauft. Dies umfasst sowohl den Kauf physischer Produkte wie CDs, DVDs und Schallplatten als auch kostenpflichtige Abonnements von Online-Streaming-Diensten. 2021 waren es noch 31 Prozent. Auch Lebensmittel, Getränke, Drogerieprodukte oder Tierfutter kaufen immer mehr Menschen auch online: 29 Prozent kauften solche Güter des täglichen Bedarfs im Internet. 2021 lag der Anteil bei 22 Prozent. Etwa jede vierte Person kauft Bücher, Eintrittskarten, Möbel, bestellt Essen oder bucht Unterkünfte über das Internet.

(Bericht von Rene Wagner - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)