Bitcoin Endgame - Wie realistisch sind die $100k in 2024? Altcoin Season 2024? @Bitcoin2Go

Im aktuellen Monatsrückblick teilen Mirco Recksiek von Bitcoin2Go und Richard “Richy” Dittrich von Boerse Stuttgart Group die wichtigsten Insights und Ereignisse des Novembers euch und da ging richtig die Post ab: Nach dem Wahlsieg von Trump erreichte Bitcoin am 22. November 2024 ein neues Alltime-High von 99.645,39 US Dollar. Auch viele Altcoins reagierten sehr positiv. Solana, aber auch tot gelglaubte Coins wie XRP, ADA und DOT wurden stark nachgefragt. Doch wie geht’s jetzt weiter: Kurskorrektur oder ungebremst aufwärts? Während die USA unter Trump künftig einen lockereren Regulierungskurs fahren könnte, tritt in Europa mit der Transfer of Funds Regulation (ToFR) und Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) am 30.12.2024 ein einheitlicher Regulierungsrahmen in Kraft – Was ändert sich für den Privatanleger dadurch? Bei BISON gibt es ebenfalls spannende Updates: Das Staking-Rollout für alle Nutzer in Deutschland ist abgeschlossen, und der schrittweise Roll-out von Sofort-Einzahlungen hat begonnen.



