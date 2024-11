Kommt jetzt der Crash? 3 Aktien für die Watchlist!

Nachdem es im August kurz danach aussah, als ob der Aktienmarkt zusammenbrechen würde, scheint das Ganze nur ein Strohfeuer gewesen zu sein. Tatsächlich folgte in den letzten Monaten eine beeindruckende Börsenrallye. Hierbei haben der DAX, der S&P 500 und zahlreiche weitere Indizes in den letzten Wochen neue Allzeithochs erreichen können.

Jedoch notiert der Börsenmarkt mittlerweile zu besorgniserregenden Bewertungen. So liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 mittlerweile bei über 30 (Stand 20.11.2024) Auch das entsprechende Schiller-KGV, welches die inflationsbereinigten Gewinne der letzten 10 Jahre berücksichtigt und gerne zur Beurteilung der Bewertung eines Gesamtmarktes verwendet wird, liegt gegenwärtig bei 38 und war historisch nur selten so hoch.

Ob ein Crash nun wirklich kurz bevorsteht, kann keiner sagen aber es kann sicherlich nicht schaden für den Fall eine Watchlist parat zu haben. Die folgenden 3 Aktien sollten dabei nicht fehlen.

Amazon

Obwohl Online-Gigant Amazon (WKN: 906866) im Geschäftsjahr 2023 einen Gesamtumsatz von 575 Mrd. US-Dollar erzielen konnte, wächst das Unternehmen nach wie vor auf eine respektable Art und Weise. So konnte Amazon im zuletzt abgeschlossenen dritten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres ein Umsatzwachstum von 11 % auf 159 Mrd. US-Dollar verzeichnen.

Viel beeindruckender als das Umsatzwachstum des Unternehmens ist jedoch das Gewinnwachstum. So konnte der Tech-Gigant im abgelaufenen Quartal seinen operativen Gewinn um 56 % auf 17 Mrd. US-Dollar steigern. Betrachtet man die letzten 12 Monate lag das Wachstum des operativen Gewinns sogar bei satten 130 % im Vergleich zur Vorjahresperiode und lag bei 61 Mrd. US-Dollar.

Neben seiner Vorreiterrolle im E-Commerce, gilt Amazon auch mit seiner Cloud-Sparte AWS als Marktführer. In den letzten 12 Monaten erzielte AWS bei Umsätzen in Höhe von 103 Mrd. US-Dollar einen operativen Gewinn von mehr als 36 Mrd. US-Dollar und wächst dabei noch immer mit beeindruckenden Raten. Das am schnellsten wachsende Segment von Amazon ist seit geraumer Zeit jedoch das Werbegeschäft. So gilt Amazon mittlerweile hinter Alphabet und Meta Platforms als der drittgrößte Player im Onlinewerbemarkt.

Die Amazon-Aktie hat im letzten Jahr eine starke Entwicklung hingelegt. So konnte die Aktie hier um 40 % zulegen. Gegenwärtig notiert das Wertpapier des Unternehmens zu einem 2024er-KGV von 40.

Crowdstrike

Nachdem im Juli diesen Jahres der Cybersicherheitskonzern CrowdStrike (WKN: A2PK2R) ein fehlerhaftes Software-Update auf den Markt brachte, folgte einer der weltweit größten Technikausfälle der jüngeren Vergangenheit. Als Reaktion darauf brach der Aktienkurs in den Tagen danach um knapp 40% ein.

Mittlerweile hat sich der Aktienkurs des Tech-Unternehmens wieder erholt. Das dürfte auch daran liegen, dass CrowdStrike als eins der führenden Unternehmen im Bereich Cybersecurity gilt und regelmäßig als Führer im Bereich Endpoint Security ausgezeichnet wird. Das Unternehmen hat in den letzten vier Geschäftsjahren seinen Umsatz von 481 Mio. auf 3,1 Mrd. US-Dollar um mehr als den Faktor 6 steigern können. Im selben Zeitraum konnte das Unternehmen seinen Free Cash Flow von 52 Mio. auf 1,0 Mrd. US-Dollar steigern.

CrowdStrikes Geheimwaffe heißt dabei „Falcon“. Die Cloud-native Plattform des Unternehmens basiert auf Künstlicher Intelligenz und überwacht im Netz jede Woche Milliarden von Ereignissen, wodurch es immer besser in der Lage ist potenzielle Bedrohungen rechtzeitig zu erkennen. Das spektakuläre Wachstum des Unternehmens könnte dabei noch lange anhalten. So geht CrowdStrike im Jahr 2028 von einem gesamten adressierbaren Markt in Höhe von 225 Mrd. US-Dollar aus.

Trotz des katastrophalen technischen Ausfalls, den CrowdStrike im Juli verursachte, konnte die Aktie des Unternehmens in den letzten 12 Monaten um 70 % zulegen. Da die Aktie aktuell zu einem 2024er-KGV von 97 notiert, könnte ein potenzieller Crash für interessierte Investoren tatsächlich hilfreich sein.

Cava

Neben den beiden Technologiewerten Amazon und CrowdStrike könnte auch die mediterrane Restaurantkette Cava Group (WKN: A3EGWY) ein guter Kandidat für die Watchlist sein. Das Unternehmen wird dabei gerne mit der Tex-Mex Kette Chipotle (WKN: A0ESP5) verglichen, da es auf ein ähnliches Konzept setzt. Hierbei wird das Menü mit einer Reihe von festen Zutaten, in einer Art Fließbandprozess angepasst.

Ähnlich wie Chipotle kann auch Cava mit beeindruckendem Wachstum glänzen. So konnte das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 seinen Umsatz von 564 Mio. auf 729 Mio. US-Dollar erhöhen. Für das aktuelle Geschäftsjahr erwarten Analysten dabei einen Umsatz in Höhe von 961 Mio. US-Dollar. Im kürzlich abgeschlossenen dritten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres konnte die Restaurantkette seinen Umsatz dabei um 39 % auf 242 Mio. US-Dollar steigern.

Das Unternehmen schafft es dabei eine Restaurant-Gewinn-Marge von 25,6 % zu erzielen. Selbst der große Konkurrent Chipotle kommt da mit einer Marge von 25,5 % nicht hinterher. Aktuell verfügt Cava über 352 Restaurants und konnte damit die Anzahl seiner Restaurants im Vergleich zum Vorjahr um 21 % steigern. Chipotle verfügte hingegen zum 30 September 2024 über 3.615 Restaurants. Das Wachstumspotenzial von Cava ist also immens.

Die Aktie des Unternehmens hat in den letzten 12 Monaten eine Monster-Rallye hingelegt. So liegt das Kursplus hier bei unglaublichen 307 %. Entsprechend ist auch die Bewertung des Unternehmens in die Höhe geschossen. So liegt das 2024er-KGV der Cava-Aktie momentan bei astronomischen 279.

Samuel Tazman besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Amazon und CrowdStrike.

