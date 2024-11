Neuer Meilenstein in der Demokratisierung von Private Equity: LIQID durchbricht mit NXT 100-Millionen-Euro-Marke

EQS-Media / 28.11.2024 / 09:02 CET/CEST



Berlin, 28. November 2024 – LIQID, Deutschlands Vorreiter in der digitalen Vermögensverwaltung für anspruchsvolle Privatanleger, erreicht einen neuen Meilenstein und überschreitet mit LIQID Private Equity NXT innerhalb von nur 6 Monaten die Marke von 100 Millionen Euro Fondsvolumen. NXT zählt damit zu den am schnellsten wachsenden ELTIFs in Europa.

Mitte des Jahres hat LIQID den Zugang zu Private-Equity-Investitionen wesentlich vereinfacht. Bereits ab 10.000 Euro – inklusive Sparplan – können Privatanleger, basierend auf der neuen ELTIF-Regulierung, mit NXT in die exklusive Anlageklasse investieren. Innerhalb weniger Minuten profitieren Anleger von Vorteilen, die bisher institutionellen Investoren vorbehalten waren.

Christian Schneider-Sickert, Gründer und CEO von LIQID, sagt: „Immer mehr Anleger in Deutschland erkennen die Rendite- und Diversifikationsvorteile, die Private Equity im Portfolio bietet. Dass sich LIQID Private Equity NXT innerhalb so kurzer Zeit in der deutschen Investmentlandschaft etabliert hat, ist ein Beleg dafür.“

Private Equity für eine neue Investorengeneration

Insbesondere in der Altersgruppe zwischen 20 und 40 Jahren erzielte LIQID Private Equity NXT starke Zuwächse. „Erstmals haben erfolgreiche Karrierestarter die Möglichkeit, ihr Portfolio um die Chancen der Privatmärkte zu bereichern“, so Christian Schneider-Sickert. Der CEO von LIQID hebt die hohe Adoptionsrate bei Sparplänen hervor: „Etwa die Hälfte unserer Anleger nutzt die Möglichkeit, NXT regelmäßig zu besparen. Neben ihrem Basis-Investment in ETFs legen sie so einen weiteren wichtigen Grundpfeiler für ihren langfristigen Vermögensaufbau.“

Direkte Beteiligung an den Erfolgsgeschichten des globalen Mittelstands

LIQID Private Equity NXT zeichnet sich durch eine kosteneffiziente Co-Investment-Strategie aus. Auf diese Weise investieren Anleger gemeinsam mit den führenden Fondsgesellschaften und beteiligen sich Seite an Seite mit Investoren wie 3i Group, EQT oder Advent direkt an privaten Unternehmen aus dem globalen Mittelstand. Diese direkte Beteiligung reduziert die üblichen Gebühren, die bei mehrstufigen Fondsstrukturen anfallen.

Die Zusammenarbeit mit Neuberger Berman, einem der weltweit größten Investoren in Private Equity, spielt dabei eine entscheidende Rolle. Neuberger Berman betreut derzeit über 34 Milliarden US-Dollar in Co-Investments weltweit und verzeichnet seit 2009 eine jährliche Nettorendite von mehr als 15 Prozent. Das Portfolio besteht gegenwärtig aus rund 40 Beteiligungen verschiedener Sektoren. In den kommenden Monaten wird es auf rund 100 Titel ausgebaut. Zu den Beteiligungen im Portfolio zählen das italienische Softwareunternehmen Bending Spoons, der Raumfahrtspezialist Maxar und der Non-Food-Discounter Action, eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas.

Über LIQID:

LIQID ist ein bankenunabhängiges Wealth-Tech-Unternehmen mit Standorten in Berlin und München, das anspruchsvollen Unternehmer:innen und Gestalter:innen Geldanlage auf Family-Office-Niveau möglich macht. LIQID verwaltet ein Vermögen von rund 3 Milliarden Euro und bietet exklusive Anlagelösungen, die bisher nur institutionellen Investoren oder Hochvermögenden offenstanden. Neben einem individuellen Wealth Management ab 100.000 Euro umfassen diese professionell kuratierte Portfolios aus den weltweit führenden Private-Equity- oder Venture-Capital-Fonds.

Hinter dem Unternehmen stehen unter anderem HQ Trust, das Multi-Family-Office der Familie Harald Quandt, und die LGT, eine Privatbank im Besitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein. Laut der Financial Times zählt LIQID zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa. Seit 2017 wurde das Unternehmen vom Wirtschaftsmagazin Capital und dem Ranking-Institut firstfive AG jährlich für seine Vermögensverwaltung ausgezeichnet.

