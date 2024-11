Börsenexperte Martin Goersch bespricht heute folgende Werte: CompuGroup, Traton, Bilfinger, Aixtron, CTS Eventim, Unusual Machines, Baidu, Starbucks, Microsoft und DraftKings.

Auch am US-Börsenfeiertag Thanksgiving sind wir von Mahlzeit für euch da. Denn auch an diesen Tagen stehen die News-Maschinen nicht still. So gibt es wieder viele Nachrichten und charttechnische Situationen zu bewerten und zu analysieren.

So wurden kartellrechtliche Untersuchungen gegen Microsoft eingeleitet. Was die Federal Trade Commission genau untersucht und was das für die Aktie bedeutet, dazu mehr in der Sendung.

Außerdem sind schlechte Nachrichten heute wohl gute Nachrichten für die Chip-Werte. Denn trotz neuer Beschränkungen in Richtung Chinas, die kommende Woche fixiert werden sollen, sind genau diese Werte heute gesucht. Wie kann das sein?

Ein sehr spannende charttechnische Ausgangslage gibt es beim Wett- und Glücksspiel-Unternehmen DraftKings. Martin zeigt, worauf Trader achten sollten.