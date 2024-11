3 % Dividendenrendite wirken plötzlich wieder attraktiver

3 % Dividendenrendite sind in gewisser Weise relativ. Insbesondere in Zeiten hoher Zinsen und mit Alternativen in Form von Festgeld und Tagesgeld hat wohl auch so mancher Investor umgesattelt. Warum auch nicht? Mit wenig Risiken ist schließlich eine solide Rendite möglich gewesen.

Das traf teilweise auch besonders defensive Dividendenaktien. Deren Nachfrage stagnierte. Wenn es nicht einen Treiber wie Pricing-Power gegeben hat, forderten die Investoren eine höhere Rendite. Oder eben: Eine höhere Dividendenrendite, als bloß ein Maß von beispielhaften 3 %.

Zeiten ändern sich. Das ist insbesondere jetzt wieder der Fall. Sowohl die europäische EZB, als auch die US-amerikanische Fed haben mit dem Sinken der Leitzinsen begonnen. Das wiederum könnte einen neuen Run auf Dividendenaktien auslösen.

3 % Dividendenrendite: Ein neues Stimmungsbild?

Wer als Anleger vielleicht für ein, zwei oder auch drei Jahre 3 % Dividendenrendite verschmähte, der dürfte allmählich wieder die Vorzüge erkennen. Denn anders als bei festverzinslichen Produkten ist die Ausschüttungsrendite häufig längerfristig realisierbar. Natürlich müssen wir dafür die Volatilität verkraften. Das Auf und Ab an den Aktienmärkten. Aber im Gegenzug erhalten wir häufig eine solide Rendite über einen bedeutend längeren Zeitraum.

Eine Dividende ist schließlich nicht so stark von den Leitzinsen abhängig. Natürlich sind auch Aktien und Dividendenaktien von den Vergleichswerten oder auch von Renditen anderer Anlagemöglichkeiten abhängig. Eine gewisse Korrelation ist im Markt erkennbar. Zudem haben höhere Zinsen die Aufnahme von Fremdmitteln bedeutend teurer gemacht. Aber: Gerade bei Aktien mit Qualität hat das keinen wesentlichen Unterschied gemacht.

Als Investor konnte man 3 % Dividendenrendite kassieren. Und kann es auch heute in vielen Fällen noch. Wer auf Qualität achtet, der kann damit die Weichen für solide Renditen über viele Jahre stellen. Das werden vermutlich wieder mehr und mehr Anleger gerade jetzt erkennen.

Was könnte daher jetzt passieren?

Die große Frage ist: Was passiert durch diesen Sachverhalt? Das Gesamtkonstrukt ist natürlich überaus komplex. Und es wäre gewiss verkehrt zu sagen, dass jede Aktie mit 3 % Dividendenrendite vor einer Neubewertung steht. Oder selbst mit 5 %. Oder jeden x-beliebigen anderen Wert, den du an diese Stelle eintragen könntest.

Ich glaube jedoch, dass sehr viel Geld derzeit noch nicht in Dividendenaktien investiert ist. Das könnte sich perspektivisch aber ändern. Auf der Suche nach neuen Renditen und Alternativen für sinkende Zinsen auf Tages- oder Festgeld werden viele Sparer jetzt kreativ werden müssen. So mancher wird vermutlich Aktien für sich entdecken und investieren. Und sich dadurch seinen Anteil an den Ausschüttungsrenditen sichern.

Aber im Endeffekt ist eines das Wichtigste: Dass du deinen Weg findest. 3 % Zinsen mögen attraktiv sein, für manche. 3 % Dividendenrendite ebenfalls. Finde deinen Weg und das Investment, das zu dir passt.

