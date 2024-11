Deutschland: Stabiler Handelsauftakt

Nach dem US-Feiertag tritt der Dax am Freitag zunächst auf der Stelle. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Start kaum bewegt auf 19.430 Punkte. Damit fällt wohl noch keine Entscheidung über den Ausbruch aus dem Konsolidierungstrend seit dem Rekord im Oktober, der tags zuvor wieder angelaufen wurde.

Spruchreif würde er, wenn gleichzeitig die Hürde von 19.500 Punkten genommen wird. Auf Wochensicht liegt der Dax derzeit rund 100 Punkte vorn. An der Wall Street findet am Nachmittag eine verkürzte Handelssitzung statt. Viele Akteure dürften sich aber nach einem guten Jahr mit Dow Jones Industrial und S&P 500 auf Rekord bereits am Mittwoch ein verlängertes Thanksgiving-Wochenende gegönnt haben.

USA: Kein Handel

An den US-Aktienbörsen hat am Donnerstag wegen eines Feiertags kein Handel stattgefunden.

Asien: Uneinheitlich

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Freitag erneut keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Verlusten in Japan standen Gewinne in China gegenüber. Der stärkere Yen belastete japanische Aktien.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte kurz vor Handelsende 0,5 Prozent ein. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten gewann hingegen im späten Handel rund 1,6 Prozent und der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong legte um 0,4 Prozent zu.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.191 -0,50 Prozent Hang Seng 19.366 +0,40 Prozent CSI 300 3.925 +1,60 Prozent

Renten

Punkte/ Rendite Veränderung Bund-Future 134,47 +0,04 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,12 +0,01 Prozent 10-jährigen US-Anleihen 4,23 -0,01 Prozent

Devisen:

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0569 +0,11 Prozent USD / JPY 150,15 -0,88 Prozent EUR / JPY 158,69 -0,75 Prozent

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 73,26 USD -0,21 USD WTI 69,11 USD -0,18 USD

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RATIONAL AUF 875 (872) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ALLGEIER AUF 19 (22) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BASLER AUF 8 (13,50) EUR - 'BUY'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR PFIZER AUF 29 (27) USD - 'HOLD'

HSBC SENKT EURONEXT AUF 'HOLD' - ZIEL 110 EUR

JEFFERIES HEBT ANGLO AMERICAN AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 2850 (2500) PENCE

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SAFRAN AUF 230 (220) EUR - 'HOLD'

Redaktion onvista/dpa-AFX