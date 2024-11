Dermapharm Holding SE: Positive Entwicklungen bei Arkopharma und Insiderkäufe lösen Erholungsbewegung aus!

Die Dermapharm Holding SE punktet mit einer gezielten Expansionsstrategie, die durch Übernahmen wie Montavit und Arkopharma das Wachstum in margenstarken Segmenten sichert. Trotz Herausforderungen im Impfstoffgeschäft und schwächeren Entwicklungen bei Arkopharma wurde die Jahresprognose bestätigt. Insiderkäufe in Millionenhöhe durch Großinvestor Wilhelm Beier unterstreichen das Vertrauen in die langfristige Erfolgsperspektive des Unternehmens.

Pharmaspezialist überzeugt mit gezielter Expansionsstrategie

Die Dermapharm Holding SE hat sich auf die Herstellung von Markenarzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten spezialisiert. Bei der Expansionsstrategie setzt der Konzern auch auf gezielte Akquisitionen von international aufgestellten Nischenplayern. So kann das Unternehmen zum einen neue Märkte erschließen und zum anderen die Produktpalette in potenziell wachstumsstarken Bereichen wie Nahrungsergänzungs- und pflanzlichen Arzneimitteln, Kosmetika und Medizinprodukten sowie pflanzlichen Extrakten und medizinischem Cannabis gezielt erweitern. In diesem Zusammenhang wird zum Beispiel die französische Arkopharma-Gruppe als langfristiger Wachstumstreiber angesehen. Arkopharma gilt als Marktführer für pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel in Frankreich. Mit der spanischen Euromed S.A. hat Dermapharm außerdem einen global führenden Hersteller von Pflanzenextrakten und pflanzlichen Wirkstoffen für die Pharma-, Nutrazeutika-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie im Portfolio. Aber auch der Bereich Allergologie, wo man Montavit übernommen hat, bietet dem Konzern neben der Ausweitung der Angebotspalette auch wiederkehrende Einnahmechancen und das Potenzial, Marktanteile zu gewinnen. Neben der Entwicklung und Vermarktung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln konzentriert sich Dermapharm auch auf die Herstellung von Over-the-Counter (OTC)-Arzneimitteln und vertreibt mit axicorp ein „Parallelimportgeschäft“. In diesem Bereich gilt axicorp in Deutschland derzeit als sechstgrößter Parallelimporteur.