EQS-News: Das Explorationsteam von Spark Energy beginnt Feldarbeiten im Lithium Valley

Das Explorationsteam von Spark Energy beginnt Feldarbeiten im Lithium Valley



29.11.2024 / 17:56 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Freitag, 29. November 2024) - Spark Energy Minerals Inc. (CSE: SPRK) (OTC Pink: SPARF) (FSE: 8PC) ("Spark" oder das "Unternehmen"), ein Explorationsunternehmen mit Fokus auf die Erforschung von Batteriemetallen in Brasiliens prestigeträchtigem Lithium Valley, freut sich, bekannt zu geben, dass sein Explorationsteam offiziell das erste Explorationsprogramm in seinem Vorzeigeprojekt, dem Lithiumprojekt Arapaima im brasilianischen Lithium Valley, aufgenommen hat. Das Hauptaugenmerk des Programms liegt auf der Weiterverfolgung der Spodumen-Vorkommen, die in den Schwermineral-Konzentratproben durch die Regierung auf den 64.359 Hektar identifiziert wurden.

Highlights der Erkundung:

Spark hat drei Teams zur Entnahme von geologischen Proben aus den Adern mobilisiert und diese haben gestern, am 26. November 2024, ihren ersten Tag im Feld verbracht.

Zwei Teams konzentrieren sich auf die detaillierte Nachverfolgung der wichtigsten Probenpunkte (siehe Abbildung 1), an denen sichtbare Spodumenkonzentrationen in Schwermineralkonzentraten in den Veröffentlichungen des CPRM (Brazilian Geological Survey) aus den Jahren 20161 und 20232 gemeldet wurden.

Das dritte Team führt eine systematische Erkundung der gesamten Liegenschaft durch, um historische Daten, einschließlich Informationen von Mitbewerbern (Si6, Perpetual), sowie neue, durch geophysikalische, fernerkundliche und geochemische Analysen von Spark identifizierte Zielgebiete schnell zu validieren.

Das Lithiumprojekt Arapaima - Erkundung vorrangiger Ziele:

Abbildung 1 zeigt unten die gesamte Liegenschaft Arapaima. Mit blauen Sternen markiert sind die Probenahmestellen der Regierung für Schwermineralkonzentrat, an denen in der CPRM-Studie 2016 sichtbares Spodumen gemeldet wurde. Diese sind über das Einzugsgebiet mit der höchsten Lithiumprospektivität (rot hervorgehoben) überlagert, wie im CPRM-Bericht 2023 angegeben. Dazu kommen die von Spark neu generierten Ziele aus öffentlich zugänglichen geophysikalischen, Fernerkundungs- und geochemischen Datensätzen. Dies umfasst auch geplante Probenahmestellen für die laufende Sammlung von Sedimenten und Mineralkonzentraten im Rahmen der örtlichen Explorationsbemühungen von Spark ("Boots on the Ground").

Abbildung 1: Sparks 64.359 Hektar großes Lithiumprojekt Arapaima. Hervorgehoben sind Ziele aus dem Bericht der brasilianischen Regierung CPRM 2023 sowie Ziele aus Fernerkundungs- und geochemischen Datensätzen

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/10093/231933_592b76bc544cfb6a_002full.jpg

Jon Hill, VP Exploration, Country Manager & Director, kommentiert:

"Wir haben unseren Stützpunkt in einem kleinen Hotel in Padre Paradiso, direkt am "Tor zum Lithium Valley", nur eine kurze Autofahrt von den Liegenschaften des Lithiumprojekts Arapaima entfernt. Das Team ist zusammengekommen, um Prioritäten, Logistik, wichtige Ergebnisse, technische und nichttechnische Verfahren, Sicherheitsmaßnahmen und Protokolle zu besprechen. Wir haben drei Feldfahrzeuge für die drei Teams, die jeweils von einem leitenden Geologen geführt werden. Gestern haben wir unsere ersten Fahrten auf der Liegenschaft unternommen. Der erste Tag hat uns ermutigt, da wir sofort auf eine Aufschlussfläche einer ehemaligen Schottergrube mit zwar stark verwittertem, aber markantem Pegmatitvorkommen stießen, das bereits an der Oberfläche erste Hinweise auf potenziell lithiumhaltige Mineralien enthielt. Dieses Pegmatitvorkommen ging aus den bekannten Daten der CPRM-Geologen nicht hervor. Wir sind jedoch weiterhin sicher, dass die CPRM-Daten der Regierung uns direkt in die richtigen Gebiete geführt haben, da das Team zwei weitere Standorte mit Pegmatitaufschlüssen entdeckte. Der in Abbildung 4 gezeigte verwitterte Aufschluss ist genau das, was wir zu finden hofften, und wir haben bislang nur an der Oberfläche dieses beeindruckenden 64.359 Hektar großen Liegenschaftspakets gekratzt."

Abbildung 2: Das Explorationsteam bespricht vor dem Feldeinsatz die letzten Pläne im Basislager im Lithium Valley.

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/10093/231933_592b76bc544cfb6a_003full.jpg

Abbildung 3: Blick auf die Liegenschaften von Spark in süd-südwestlicher Richtung. Deutlich zu sehen sind die rot/orangenen Aufschlüsse auf der rechten Seite, in denen die "Deckschicht" oder die Überschiebung im betreffenden Gebiet zu sehen ist, sowie das anvisierte Erosionsfenster unter der Deckschicht mit sichtbaren verwitterten Aufschlüssen

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/10093/231933_592b76bc544cfb6a_004full.jpg

Abbildung 4: Drohnenbild des anvisierten Erosionsfensters unter der Deckschicht mit sichtbaren verwitterten Aufschlüssen. Dieser Bereich wird in den nächsten Tagen Gegenstand einer sofortigen Nachkontrolle und Probenahme sein.

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/10093/231933_592b76bc544cfb6a_005full.jpg

Qualifizierte Person:

Die in diesem Dokument veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Jonathan Victor Hill BSc Hons, FAUSIMM, als Qualifizierte Person gemäß NI 43-101 geprüft und genehmigt.

Quelle: "Evaluation of the Lithium Potential in Brasil" - Mid - Jequitinhonha River, North -East Minas Gerais Ministry of Mines and Energy, Secretary of Geology, Mines and Development, the Geological Survey of Brazil promoting mineral research. Technischer Bericht - 2016 Quelle: "Lithium Potential Assessment Project in Brasil" in the Eastern Pegmatite Province of Brasil: the Geological Survey of Brazil promoting mineral research. Technischer Bericht 19 - August 2023 DOI: 10.29396/ITCPRM.2023.19

Über Spark Energy Minerals Inc.

Spark Energy Minerals, Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Batteriemetallen und Mineralien spezialisiert, mit besonderem Schwerpunkt auf umfangreiche Beteiligungen in Brasilien. Das Unternehmen besitzt bedeutende Land- und Mineralrechte in Brasiliens bekannten Lithium Valley, einer der produktivsten Bergbauregionen der Welt. Diese Region erlangt gerade rapide weltweite Wertschätzung für ihre riesigen Vorkommen an Lithium und Seltenen Erden, und Brasilien wird dadurch zu einem wichtigen Akteur bei der globalen Energiewende.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF DER WEBSITE DES UNTERNEHMENS UNTER

https://sparkenergyminerals.com

E-Mail an: info@sparkenergyminerals.com

Kontakt: Eugene Hodgson, CEO, Tel. +1-778-744-0742

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlicher kanadischer Gesetze darstellen. Derartige Aussagen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder künftige Leistungen. Ausdrücke wie "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "projiziert", "geschätzt", "antizipiert" und ähnliche Begriffe sowie Aussagen zu Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, sind als zukunftsgerichtete Informationen anzusehen und beruhen auf den derzeitigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitpunkts derartiger Ergebnisse. Tatsächliche zukünftige Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Diese Mitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf das Geschäft des Unternehmens, die Liegenschaft, die Finanzierung und bestimmte Veränderungen des Unternehmens. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

