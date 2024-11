EQS-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG erweitert Vorstand - Lars Lieberwirth wird zum Mitglied des Vorstands ernannt

EQS-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Personalie

SINGULUS TECHNOLOGIES AG erweitert Vorstand - Lars Lieberwirth wird zum Mitglied des Vorstands ernannt



29.11.2024 / 17:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pressemeldung

SINGULUS TECHNOLOGIES AG erweitert Vorstand -

Lars Lieberwirth wird zum Mitglied des Vorstands ernannt

Kahl am Main, 29. November 2024 - Der Aufsichtsrat der SINGULUS TECHNOLOGIES AG hat in seiner letzten Sitzung Herrn Lars Lieberwirth (48) ab dem 1. Dezember 2024 zum Mitglied des Vorstands der SINGULUS TECHNOLOGIES AG bestellt.

Nach seinem Studium der Feinwerktechnik in Deutschland war Herr Lieberwirth in verschiedenen Führungspositionen unter anderem in China, Singapur und Deutschland tätig.

Aufgrund seiner vielfältigen Tätigkeiten konnte sich Herr Lieberwirth ein breites Wissen und Erfahrung in den Bereichen mechanischer und elektronischer Produktentwicklung, Werkstoff- und Oberflächentechnik, Anlagen- und Maschinenbau sowie Kunststoff- und Werkzeugtechnik aneignen.

Dr.-Ing. Stefan Rinck: “Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Herrn Lieberwirth. Durch seine internationalen Geschäftserfahrungen, analytischen Fähigkeiten und seine konzeptionelle Denkweise wird Herr Lieberwirth eine wertvolle Ergänzung bei der Arbeit an unseren internationalen Großprojekten sein.“

Herr Lieberwirth wird mit Wirkung zum 1. Dezember 2024 für die Dauer von drei Jahren zum ordentlichen Mitglied des Vorstands der SINGULUS TECHNOLOGIES AG bestellt und die Ressorts Operations, Produktion und Service verantworten.

SINGULUS TECHNOLOGIES – Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung

SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente Produktionsprozesse in der Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung, die weltweit in den Märkten Photovoltaik, Halbleiter, Medizintechnik, Verpackung, Glas & Automotive sowie Batterie & Wasserstoff zum Einsatz kommen. Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen Verfahren der Beschichtungstechnik, Oberflächenbehandlung sowie nasschemische und thermische Produktionsverfahren.

SINGULUS TECHNOLOGIES sieht Nachhaltigkeit als Chance, sich mit innovativen Produkten zu positionieren. Im Fokus stehen Umweltbewusstsein, die effiziente Nutzung von Ressourcen sowie die Vermeidung unnötiger CO2-Belastung. Bei SINGULUS TECHNOLOGIES hat eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung einen hohen Stellenwert.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103,

D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 172 833 2224

www.singulus.de

29.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103 63796 Kahl am Main Deutschland Telefon: +49 (0)1709202924 Fax: +49 (0)6188 440-110 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Internet: www.singulus.de ISIN: DE000A1681X5, DE000A2AA5H5 WKN: A1681X, A2AA5H Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2041585

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2041585 29.11.2024 CET/CEST