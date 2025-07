IRW-News: Matador Technologies Inc.: Matador Technologies sichert sich Finanzierungsfazilität in Höhe von 100 Millionen USD, um das Wachstum des Bitcoin-Bestandes zu beschleunigen

IRW-PRESS: Matador Technologies Inc.: Matador Technologies sichert sich Finanzierungsfazilität in Höhe von 100 Millionen USD, um das Wachstum des Bitcoin-Bestandes zu beschleunigen

Wesentliche Highlights

- Strategische Kapitalisierung: Matador hat mit ATW Partners einen Kaufvertrag über eine besicherte Wandelanleihe in Höhe von 100 Millionen USD (die Fazilität) mit einer ersten Tranche von 10,5 Millionen USD abgeschlossen.

- Ausschließliche Verwendung der Erlöse: Die Erlöse sind für den Kauf von Bitcoin als Teil der Treasury-Allokationsstrategie von Matador vorgesehen, mit der Absicht, den langfristigen Bitcoin-Wert pro Aktie (BPS) zu steigern.

- Institutionelle Partnerschaft: ATW Partners - ein institutioneller Investor, der für die Strukturierung von Finanzierungen in der Wachstumsphase bekannt ist - bringt sowohl Kapital als auch strategische Tiefe in die Bitcoin-Ökosystem-Vision von Matador ein.

- Flexible, eigenkapitalorientierte Struktur: Die besicherten Wandelanleihen bieten eine minimal verwässernde, preisadaptive Finanzierung, die zu marktgerechten Preisen umgewandelt wird.

- Beschleunigung des Treasury-Plans: unterstützt Matadors Roadmap, bis 2026 bis zu 1.000 BTC und bis 2027 bis zu 6.000 BTC zu erwerben, mit dem Ziel, eine Position unter den 20 größten Bitcoin-haltenden Unternehmen weltweit zu erreichen.

Toronto, den 23. Juli 2025 - Matador Technologies Inc. (Matador oder das Unternehmen) (TSXV: MATA, OTCQB: MATAF, FWB: IU3), das Bitcoin-Ökosystem-Unternehmen, gibt bekannt, dass es mit ATW Partners (der Investor) eine Vereinbarung über eine besicherte Wandelanleihefazilität (die Fazilität) zu marktüblichen Konditionen geschlossen hat, die am 22. Juli 2025 unterzeichnet wurde (der Kaufvertrag), wonach das Unternehmen Wandelanleihen (Anleihen) mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 100 Millionen USD ausgeben kann.

Die Fazilität bietet einen strukturierten Finanzierungsmechanismus, der darauf ausgelegt ist, das erklärte Ziel des Unternehmens, seine Bitcoin-Bestände zu erhöhen, zu unterstützen. Bei der ersten Abschlusszahlung werden 10,5 Millionen USD bereitgestellt, während weitere 89,5 Millionen USD vorbehaltlich der üblichen Bedingungen, einschließlich der Unterzeichnung einer Vereinbarung über Registrierungsrechte und des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, zur Verfügung stehen.

Die Fazilität stellt einen wichtigen Finanzierungsschritt bei der Umsetzung der Finanzstrategie des Unternehmens dar. Die Fazilität wird ausschließlich zum Kauf von Bitcoin für die Bilanz von Matador verwendet, um die Strategie des Unternehmens umzusetzen, zu den 20 größten Bitcoin-haltenden Unternehmen weltweit zu gehören.

Deven Soni, CEO von Matador Technologies, kommentierte:

Diese Finanzierung stellt einen bedeutenden Fortschritt in Richtung unserer langfristigen Ziele zum Aufbau von Bitcoin-Beständen dar. Sie versorgt das Unternehmen mit Kapital, um unsere Bitcoin-Bestände auf eine Weise zu erhöhen, die die unmittelbare Verwässerung minimiert und mit unserer umfassenderen Kapitalstrategie im Einklang steht.

Mark Moss, Chief Visionary Officer von Matador Technologies, fügte hinzu:

Bitcoin bleibt ein zentraler Bestandteil unseres Geschäftsmodells und unserer Bilanzstrategie. Diese Struktur unterstützt unser Ziel, den Bitcoin-Bestand pro Aktie zu erhöhen, und spiegelt das anhaltende Interesse institutioneller Anleger an unserer Strategie wider.

Diese Finanzierung unterstützt die langfristige BTC-Strategie von Matador, darunter:

- Erwerb von bis zu 1.000 BTC bis spätestens 2026

- Erreichen von 6.000 BTC bis spätestens 2027

- Langfristiges Ziel, 1 Prozent des Bitcoin-Angebots zu halten und zu den 20 größten Bitcoin-haltenden Unternehmen weltweit zu gehören.

Die Schuldverschreibungen werden mit einem Zinssatz von 8 Prozent p. a. verzinst und haben eine Laufzeit von rund zwei Jahren ab dem jeweiligen Abschlussdatum. Die Schuldverschreibungen sind vorrangig besichert, wobei der erste Abschluss durch eine 1,5-fache Bitcoin-Sicherheit und zukünftige Tranchen durch eine 1,0-fache Bitcoin-Sicherheit gedeckt sind. Die Schuldverschreibungen sind zum Schlusskurs unmittelbar vor der entsprechenden Pressemitteilung wandelbar. Im Zusammenhang mit dem ersten Abschluss beträgt der Wandlungspreis 0,72 CAD.

Die Schuldverschreibungen und die bei der Umwandlung auszugebenden Stammaktien werden außerhalb Kanadas gemäß der Vorschrift 72-503 der Ontario Securities Commission - Distributions Outside Canada (Vertrieb außerhalb Kanadas) ausgegeben und unterliegen daher keiner gesetzlichen Haltefrist gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen. Eine Kopie des Kaufvertrags ist unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.

Joseph Gunnar & Co., LLC fungierte als Platzierungsagent für die Transaktion. Für den ersten Abschluss erhält der Platzierungsagent eine Platzierungsgebühr in Höhe von 5 Prozent in bar auf den Nettoerlös des Unternehmens, eine Kapitalmarktberatungsgebühr in Höhe von 2,5 Prozent in bar auf den Nettoerlös und eine Gebühr in Höhe von 5 Prozent in Optionsscheinen. Für alle nachfolgenden Abschlüsse erhält der Platzierungsagent eine Platzierungsgebühr in Höhe von 5 Prozent in bar auf den Nettoerlös des Unternehmens.

Über Matador Technologies

Matador Technologies Inc. (TSXV: MATA, OTCQB: MATAF, FWB: IU3) ist ein börsennotiertes Unternehmen im Bereich des Bitcoin-Ökosystems, das sich auf den Besitz von Bitcoin als primäres Finanzinstrument und die Entwicklung von Produkten zur Verbesserung des Bitcoin-Netzwerks konzentriert. Die Strategie von Matador kombiniert den strategischen Aufbau von Bitcoin-Beständen, die Entwicklung von Bitcoin-nativen Produkten und die Beteiligung an der Infrastruktur für digitale Vermögenswerte, wobei der Schwerpunkt auf der Steigerung des langfristigen Shareholder Value bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Kapitaleffizienz liegt.

Matador hat kürzlich vorgeschlagen, seine globale Präsenz durch den Abschluss einer Vereinbarung zur Investition in HODL Systems, einem der ersten Unternehmen für digitale Vermögenswerte in Indien, auszubauen und sich damit eine Beteiligung von bis zu 24 Prozent zu sichern. Diese Investition stärkt die Position von Matador als führendes Unternehmen für Bitcoin-Vermögenswerte und unterstreicht sein Engagement für die weltweite Einführung von Bitcoin als Reservewährung.

Mit einer Bitcoin-First-Strategie und einem klaren Fokus auf Innovation gestaltet Matador die Zukunft der Finanzinfrastruktur auf Bitcoin.

Besuchen Sie uns online unter www.matador.network.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Medienkontakt

Sunny Ray

President

Telefon: +1 647-496-6282

E-Mail: sunny@matador.network

Risikohinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH DER REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MITTEILUNG.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung dar.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: (i) Aussagen über die Struktur, die Bedingungen und die erwarteten Vorteile der Fazilität; (ii) Erwartungen hinsichtlich des Zeitplans und des Abschlusses der ersten Tranche in Höhe von 10,5 Millionen USD und nachfolgender Inanspruchnahmen zu den derzeit vorgeschlagenen Bedingungen oder überhaupt; (iii) die Verwendung der Erlöse aus der Fazilität für den Kauf von Bitcoin; (iv) die Fähigkeit des Unternehmens, seine Bitcoin-Akkumulationsziele zu erreichen, einschließlich 1.000 BTC bis spätestens 2026, 6.000 BTC bis spätestens 2027 und das langfristige Ziel, 1% des gesamten Bitcoin-Angebots zu halten; und (v) die Strategie des Unternehmens, den Bitcoin-Wert pro Aktie (BPS) zu steigern und zu einem der 20 weltweit führenden BTC-Inhaber zu werden.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen angemessenen Annahmen des Managements, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Marktbedingungen, des Preises und der Verfügbarkeit von Bitcoin, der Genehmigungen durch Aufsichtsbehörden und Börsen sowie der Fähigkeit des Unternehmens, seine strategischen Pläne umzusetzen und zusätzliches Kapital zu akzeptablen Bedingungen zu beschaffen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, darunter: Schwankungen des Bitcoin-Preises und des Handelsvolumens; Verfügbarkeit und Bedingungen der Finanzierung; Erfüllung der Bedingungen für zukünftige Inanspruchnahmen im Rahmen der Fazilität; die Auswirkungen potenzieller Strafen und Zahlungen im Rahmen der Fazilität auf die Liquidität und die Zukunftsaussichten des Unternehmens; potenzielle Risiken im Zusammenhang mit einem Verstoß des Unternehmens gegen die Fazilität und die potenziellen Auswirkungen davon; regulatorische Risiken; Änderungen des Geschäftsmodells oder der Ausführungspläne des Unternehmens; und die Möglichkeit, dass das Unternehmen keine entsprechende behördliche Genehmigung für die Fazilität oder einzelne Inanspruchnahmen im Rahmen dieser Fazilität erhält. Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen seine BTC-Akkumulationsziele erreichen, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten, Tranchen der Fazilität abschließen oder seine übergeordneten strategischen Ziele innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens oder überhaupt erreichen wird.

Zukunftsgerichtete Aussagen dienen dazu, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements zu vermitteln, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

