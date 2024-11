MTU will 2025 erneut deutlich zulegen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Münchner Triebwerksbauer MTU will im neuen Jahr kräftig wachsen. Der Erlös solle auf 8,3 bis 8,5 Milliarden Euro steigen, teilte der Dax -Konzern am Freitag in München mit. Damit positioniert sich der Vorstand optimistischer als von Analysten im Durchschnitt erwartet. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebit) solle unterdessen im niedrigen bis mittleren Zehner-Prozentbereich zulegen - so wie auch der bereinigte Nachsteuergewinn. "Wir halten die MTU auch 2025 weiter auf Rekordkurs", sagte Noch-Konzernchef Lars Wagner laut Mitteilung.

Den MTU-Aktionären soll für das laufende Jahr eine Dividende von 2,20 Euro ausgezahlt werden - das wären zehn Prozent mehr als im Vorjahr. An den bekannten Zielen für 2024 hält Konzernchef Wagner fest. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll erstmals die Marke von einer Milliarde Euro hinter sich lassen, während der Umsatz zwischen 7,3 und 7,5 Milliarden Euro liegen soll.

Ende Oktober war bekannt geworden, dass Wagner nicht über 2025 hinaus bei MTU bleiben will, und zum weltgrößten Flugzeugbauer Airbus wechselt./ngu/jha/