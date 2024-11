Silber - 21 – 26 – 30 USD: Der perfekte Dreiklang!

„Die Jahre lehren viel, was die Tage niemals wissen!“ Wenn es noch eines Beweises für dieses Mantra bedurft hätte, der Kursverlauf des Silberpreises liefert ihn. So dokumentiert die höchste aller Zeitebenen alle wichtige Chartmarken der letzten Jahre. Angefangen von der Nackenlinie der großen Bodenbildung seit 2013 bei rund 21 USD, welche der Silberpreis in den letzten Jahren immer wieder und letztlich erfolgreich zurückgetestet hatte. Die Auflösung des jüngsten „inside years“ hat sich im Verlauf des Jahres 2024 dann als ein ganz entscheidender Katalysator herauskristallisiert. Im Anschluss gelang dem Edelmetall ein neues Mehrjahreshoch bei 34,87 USD. Was aus charttechnischer Sicht auf den letzten Metern des Jahres 2024 enorm wichtig wäre, ist ein Jahresschlusskurs oberhalb der 30 USD-Marke. Auf diesem Level hat der Silberpreis nicht nur 2020/21 die jeweiligen Jahreshochs ausgebildet, sondern diese Schlüsselzone spielte bereits in der länger zurückliegenden Vergangenheit von 2010 bis 2013 eine bedeutende Rolle. Vor diesem Hintergrund bietet sich die Marke von 30 USD als engmaschige Absicherung an, während die untere Begrenzung des 2023er-Innenstabs bei 26 USD als langfristiger Katastrophenstopp prädestiniert ist.

Silber (Annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.