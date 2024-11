Stiimung in Chinas produzierendem Gewerbe etwas verbessert

PEKING (dpa-AFX) - Die Stimmung in Chinas produzierendem Gewerbe hat sich weiter aufgehellt. Wie das Statistikamt in Peking mitteilte, lag der staatlich erfasste Einkaufsmanagerindex (PMI) im November bei 50,3 Punkten und damit 0,2 Punkte über dem Vormonatswert. Damit befindet sich der PMI den zweiten Monat in Folge über dem Schwellenwert von 50 Punkten, der eine Ausweitung der Industrieaktivität signalisiert. Werte von unter 50 Punkten deuten auf einen Rückgang hin.

Im nicht verarbeitenden Gewerbe, zu dem die Bau- und Servicebranche gehören, trübte sich die Stimmung ein wenig ein. So sank der entsprechende Index von 50,2 Punkten auf den neutralen Wert 50.

Zuletzt hatte die chinesische Regierung Maßnahmen zur Stützung der schwächelnden Konjunktur beschlossen, um das staatlich ausgewiesene Wachstumsziel von fünf Prozent für das laufende Jahr noch erreichen zu können.

Zu den wichtigsten Gründen für Chinas Wirtschaftsprobleme gehören die seit einigen Jahren grassierende Krise im Immobiliensektor, eine schwache Nachfrage im Inland und hohe Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen./fk/DP/mis