Ist die BASF-Aktie jetzt ein Kauf?

Die BASF-Aktie (WKN: BASF11) hat das bisherige Börsenjahr 2024 weitgehend unbeteiligt verfolgt. Auch wenn viele Indizes rund um den Globus stark gestiegen sind, korrigierten die Anteilsscheine des Chemiekonzerns um ca. 12 %. Der DAX hingegen liegt mittlerweile 14,4 % im Plus.

Das könnte auf zwei Dinge hindeuten. Entweder auf eine Turnaround-Chance. Der Chemiekonzern besitzt jetzt vielleicht Aufholpotenzial oder einen Wert, den niemand sieht. Die andere Seite ist: Es gibt vermutlich Gründe, warum die BASF-Aktie jetzt so deutlich korrigiert ist.

Aber was überwiegt? Finden wir es heraus und betrachten wir die Anteilsscheine etwas näher. Wir werden bestimmt ein interessantes Fazit finden können.

BASF-Aktie: Die günstige Chance?

Fest steht jedenfalls: Die BASF-Aktie notiert auf einem historisch weiterhin eher günstigen Niveau. In den letzten fünf Jahren haben die Anteilsscheine rund 40 % ihres Wertes eingebüßt. Der DAX stieg im gleichen Zeitraum um 45,7 %. Natürlich müssten wir hier noch die Dividenden mit einbeziehen, um eine vergleichbare Performance messen zu können. Trotzdem ist die Differenz einfach sehr groß.

Dadurch ist die Bewertung natürlich irgendwo „günstig“. Bei einem Aktienkurs von 43,15 Euro liegt beispielsweise das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei einem Wert von ca. 0,6. Auch der Buchwert je Aktie liegt mit ca. 39 Euro in der Nähe des Aktienkurses. Das heißt: Wir kaufen die Anteilsscheine in etwa in der Nähe des Substanzwertes. Ohne Zweifel ist die Ausgangslage daher durchaus günstig. Aber wir sollten trotzdem fragen, was wir dafür erhalten.

Im bisherigen Geschäftsjahr 2024 hat die BASF-Aktie jedenfalls gemischte Zahlen präsentiert. Der Umsatz sank in den ersten neun Monaten dieses Jahres beispielsweise um 6,8 % auf 49,4 Mrd. Euro. Auch das operative Ergebnis sank um 24 % im Jahresvergleich auf 2,4 Mrd. Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stagnierte hingegen bei 2,92 Euro weitgehend. Man könnte daher argumentieren, dass wir eine Value-Aktie auflesen. Immerhin liegt auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis in Anbetracht dieser Zahlen bei einem Wert von voraussichtlich ca. 11. Er könnte sogar noch auf unter 10 korrigieren, wenn der DAX-Chemiekonzern wieder die operative Stärke von vor Corona erreicht. Das erscheint mir aber in weiterer Ferne zu liegen.

Das Risiko: Schwieriger Markt und inzwischen sogar gekürzte Dividende

Bei der BASF-Aktie wird sich die günstige Chance zugleich auch mit einem Mix an unterschiedlichen Baustellen erkauft. Das wesentliche Problem ist dabei wohl, dass die Chemiebranche seit einigen Jahren von einer schwächelnden Weltwirtschaft, Konkurrenz und weniger Nachfrage tangiert wird. Das Management ist dabei, den Gesamtkonzern umzustellen und auf Wachstumsmärkte wie Batterietechnologie hin zu trimmen. Allerdings sehen wir das Ergebnis weiterhin mit einem rückläufigen Umsatz.

Zudem sind weiterhin rund ein Viertel der Bilanz Finanzverbindlichkeiten. Das Verhältnis von Eigenkapital zu Fremdmittel ist zwar in etwa ausgeglichen. Wir sehen jedoch, dass auf der Aktivseite rund 31,6 Mrd. Euro in einer Rücklage und in einem Posten gebildet für den Bilanzgewinn stecken. Das heißt für mich: Das Management sollte weiterhin den Schuldenabbau priorisieren.

Offenbar sich das Management hinter der BASF-Aktie das ähnlich. Vermutlich auch zu diesem Zweck hat der Chemiekonzern im Jahre 2024 erklärt, die Dividende kürzen zu wollen. Zukünftig wird es zunächst voraussichtlich 2,25 Euro je Aktie ausschütten. Das ergäbe zwar immer noch über 5 % Dividendenrendite. Allerdings ist das doch eine gute Ecke weniger, als die zuvor ausgezahlten 3,40 Euro je Aktie.

BASF-Aktie: Jetzt ein Kauf?!

Die BASF-Aktie ist daher günstig, keine Frage. Sie bietet auch weiterhin ein hohes Einkommenspotenzial. Trotzdem sehen wir ein vom Volumen her rückläufiges Geschäft, eine meiner Meinung nach nicht so starke Bilanz und ein Management, das nun richtigerweise zunächst das eigene Fundament gegenüber hohen Ausschüttungen favorisiert. Zwar könnte die jetzige Bewertung wirklich günstig sein. Als Investor, der jetzt einen Fuß in die Tür stellen möchte, solltest du dich aber auf einen Turnaround mit möglichen Höhen und Tiefen einstellen.

Der Artikel Ist die BASF-Aktie jetzt ein Kauf? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Warum jetzt der schlechteste Zeitpunkt sein könnte, um Aktien zu kaufen

Stehen wir vor einem Crash wie 2001, 2008 und 2020?! Okay, so weit würden wir von Aktienwelt360 selbstverständlich nie gehen. Allerdings sind wir der Meinung: Jetzt ist einer der schlechteren Zeitpunkte, um All-in in Aktien zu gehen. Und das, obwohl die Börsen reihenweise Rekordhochs erklimmen.

In unserem kostenlosen Sonderbericht erfährst du, warum ausgerechnet jetzt Vorsicht geboten ist und wie clevere Investoren jetzt vorgehen, um langfristig doch zu profitieren.

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis zu lesen.

Vincent besitzt Aktien von BASF. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2024