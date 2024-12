DAX® - Neue Rekorde dank Flaggenkonsolidierung?

Die letzten fünf DAX®-Wochenkerzen weisen jeweils markante Lunten auf. Damit unterstreicht die Candlestickanalyse den unterstützenden Charakter der Kernhaltezone bei 19.000/18.900 Punkten. Die letzten beiden Wochenkerzen bilden zudem lehrbuchmäßige „Hammer“-Muster, was für ein Nutzen der o. g. Bastion als Sprungbrett gen Norden spricht. An dieser Stelle kommt der Tageschart der deutschen Standardwerte ins Spiel. In der kürzeren Frist unterstreicht das jüngste Aufwärtsgap (19.287 zu 19.347 Punkte) die Ambitionen der Bullen. Am Freitag gelang dann zusätzlich noch der Ausbruch aus der seit Mitte Oktober bestehenden Korrekturflagge (obere Begrenzung akt. bei 19.380 Punkten; siehe Chart). Neben dem bereits diskutierten zyklischen Rückenwind, könnte die Auflösung dieses Konsolidierungsmusters für den charttechnischen Signalgeber in Sachen „Jahresendrally“ sorgen. Rein rechnerisch lässt sich das Kursziel aus der o. g. Flagge auf rund 20.200 Punkte taxieren. Ein Anlauf auf das bisherige Allzeithoch vom 17. Oktober bei 19.675 Punkten scheint also möglich oder sogar wahrscheinlich. Als engmaschige Absicherung auf der Unterseite bietet sich indes die angeführte Kurslücke an.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.