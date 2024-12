DAX® - Starkes Jahr, starker Dezember?

Aus dem saisonalen Rückenwind der „Thanksgiving-Woche“ konnten die Aktienmärkte dies- und jenseits des Atlantiks lehrbuchmäßig Kapital schlagen. In diesem Jahr geht die saisonal günstige Phase im Umfeld des amerikanischen Erntedankfestes unmittelbar in die nächste konstruktive, zyklische Periode über. Im bisherigen Jahresverlauf notiert der DAX® 17 % im Plus, während der S&P 500® sogar um gut 26 % zulegen konnte. Das Aktienjahr 2024 war bisher also ein sehr gutes. Traditionell gilt der Dezember als überaus konstruktiver Börsenmonat. Die große Frage ist aktuell, ob die Rally im bisherigen Jahresverlauf das Phänomen „Jahresendrally“ noch zusätzlich begünstigt? Zur Beantwortung der Frage haben wir die Daten beim DAX® seit 1988 und beim S&P 500® seit 1960 herangezogen. Und tatsächlich: In Deutschland steigt die Dezemberrendite in guten Aktienjahren (=Kursgewinne per 30. November) auf 3,67 %, während das Dezember-Plus im historischen Mittel 2,21 % beträgt. Die Trefferquote für Anschlussgewinne im Dezember kann sich dabei mit 84 % mehr als sehen lassen. „Stärke zieht weitere Stärke nach sich“ – dieses Mantra der Technischen Analyse gilt auch in den USA. Dort beträgt der Dezember-Zuwachs in guten Aktienjahren 1,66 % gegenüber 1,33 % im Durchschnitt über alle Jahre seit 1960.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.