EQS-News: PSI vollzieht wesentlichen Schritt zum integrierten Softwareunternehmen

02.12.2024 / 10:57 CET/CEST

Berlin, 2. Dezember 2024 – Der PSI-Konzern hat einen wesentlichen Schritt auf dem Weg zum modernen, integrierten Softwareunternehmen vollzogen. Nach der Verschlankung der Konzernstrukturen durch die Verschmelzung der deutschen Tochtergesellschaften wurde zum 1. Dezember 2024 im Rahmen des Transformationsprogramms „PSI Reloaded“ die neue Organisationsstruktur umgesetzt. Dies umfasst insbesondere die Bündelung der energiebezogenen Aktivitäten in der neuen Geschäftseinheit „Grid & Energy Management (GEM)“.



Die neue Geschäftseinheit GEM ist durch die Zusammenführung der ehemals getrennten Aktivitäten in den Bereichen Elektrische und Verbundnetze, Gasnetze und Pipelines, Energiehandelssysteme (PSI Energy Markets) sowie Prozessankopplung und Smart Grids (PSI GridConnect) entstanden. Mit der Bündelung des bisher getrennten Angebotsspektrums bildet PSI das Zusammenwachsen der Energiesektoren Strom, Gas und Wärme sowie die regulatorischen Abhängigkeiten zwischen diesen Sektoren in einer einheitlichen Organisationsstruktur ab. Damit entsteht ein Pool von über 900 Energieexperten für alle Anforderungen des Energiesektors, durch den eine schnellere und flexiblere Projektabwicklung möglich wird.



Darüber hinaus wird PSI ein neues, spartenübergreifendes Leitsystem entwickeln, das sowohl die aktuellen wie auch die zukünftigen Anforderungen an eine ganzheitliche, hochgradig modulare, offene, performante, intelligente und sichere System- und Betriebsführung abdeckt. Ziel ist es, auch die erweiterten Anforderungen aus Sektorenkopplung, Energiewende, Energietransport, Speicherung und Energiehandel mit einem skalierbaren, web- und cloudfähigen System abzudecken. Mit dem neuen Leitsystem wird zukünftig auch der Upgrade-Prozess erheblich beschleunigt. Dadurch können neue Funktionen und Verbesserungen schneller eingeführt werden, was sowohl den Kunden als auch der PSI eine effizientere Nutzung von Ressourcen und kürzere Projektlaufzeiten ermöglicht.



Die Vereinfachung der Konzernstrukturen wurde bereits zur Jahresmitte mit der Verschmelzung der deutschen Tochtergesellschaften auf die PSI Software SE eingeleitet. Künftig wird sich das PSI-Geschäft in die fünf Branchenbereiche Netz & Energiemanagement, Prozessindustrie, Diskrete Fertigung, Logistik und Mobilität gliedern, die ab dem 4. Quartal 2024 auch die Grundlage der finanziellen Berichterstattung sein werden.



Der PSI-Konzern entwickelt Softwareprodukte zur Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern und Industrie. Als unabhängiger Softwarehersteller mit über 2.300 Beschäftigten ist PSI seit 1969 Technologieführer für Prozesssteuerungssysteme, die durch die Kombination von KI-Methoden mit industriell bewährten Optimierungsverfahren für eine nachhaltige Energieversorgung, Mobilität und Produktion sorgen. Die innovativen Branchenprodukte können vom Kunden selbst oder in der Cloud betrieben werden. www.psi.de Kontakt: PSI Software SE

Karsten Pierschke

Leiter Investor Relations und Konzernkommunikation

Dircksenstraße 42-44

10178 Berlin

Deutschland



Tel. +49 30 2801-2727

E-Mail: KPierschke@psi.de

