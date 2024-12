Dax-Widerstand: 20.050 20.100 Dax-Unterstützung 19.670 19.500

Dax-Rückblick:

Das Fazit der jüngsten Betrachtung zum Dax vom vergangenen Freitag lautete wie folgt:

Kann der Abwärtstrend im Vier-Stundenchart (schwarz unten) überwunden werden, würde sofort weiteres Kurspotenzial Richtung 19.550 Punkte entstehen. Oberhalb von 19.550 Punkten rückt dann schnell das bisherige Allzeithoch aus dem Oktober um 19.650 Punkte wieder in den Fokus der Händler.

Die angesprochene Abwärtstrendlinie im Vier-Stundenchart (schwarz im Chart unten) wurde noch am Freitagnachmittag geknackt. Im Anschluss zog der Index noch vor Wochenschluss sehr dynamisch an und markierte bereits am gestrigen Handelstag ein neues Allzeithoch.

Heute Vormittag legten die Käufer dann noch einmal eine Schippe drauf und der Index stieg zeitweise über die Marke von 20.000 Punkten - natürlich ein neues Allzeithoch. Damit hat der Index innerhalb von nur fünf Handelstagen gut 900 (!) Punkte zulegen können. Noch am vergangenen Mittwoch notierte der Index zeitweise im unteren 19.100er-Bereich.

Dax-Ausblick:

Bislang sind im kurzfristigen Chartbild noch keine größeren Schwächesignale zu erkennen. Das kann sich aber jederzeit ändern: Nach einer Wegstrecke von 900 Punkten in nur fünf Handelstagen und mit dem Erreichen der viel diskutierten 20.000er Marke wäre eine Konsolidierung beziehungsweise Korrektur der jüngsten Kaufwelle keine größere Überraschung.

So lange sich diese Konsolidierung in den kommenden Tagen oberhalb der Unterstützung 19.670/700 Punkte abspielt, bleibt das übergeordnete Chartbild im deutschen Leitindex allerdings vorerst weiter bullisch.