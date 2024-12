Goldlöckchen Szenario | NASDAQ & S&P nahe Rekorden

Der Dienstag wird eher ruhig beginnen in puncto Aktienhandel. Zwei FED Vertreter, Waller & Williams, hatten gestern gemäßigte Töne angestimmt und somit nicht für Irritationen am Markt gesorgt.

Zahlen gab es aus der dritten Reihe und eine Meldung, dass Microsoft in GB ein Klage wegen unerlaubter Preispolitik beim Cloudgeschäft mit Azure droht hat die Aktien wenig beeinträchtigt.

Gespannt warten die Anleger vor allem auf die Beschäftigungszahlen am Freitag, nachdem gestern bereits der ISM Index Zeugnis über eine intakte, robuste US Wirtschaft, einen stabilen Arbeitsmarkt und gesunde Preisentwicklungen gegeben hatte.

Wir sehen also die Zeichen stehen weiterhin auf Goldlöckchen Szenario an der Wall Street.



